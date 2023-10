Un manager  curerà i social media del Comune 

Il Comune si dota di un social media manager. Sarà Andrea Cabiddu a gestire la pagina Facebook, il profilo Instagram e il canale YouTube dell'amministrazione. Avrà un compenso di 18 mila euro fino a fine mandato, nel 2027. Prima di dare in gestione la comunicazione istituzionale, il Comune ha dovuto approvare un disciplinare ad hoc che ne regolamentasse l’uso e modalità di utilizzo da parte dell’ente e degli utenti che vi accedono. La gestione professionalizzata della comunicazione dell’ente è arrivata anche dopo una interrogazione da parte della minoranza che chiedeva conto di chi e come fossero gestiti gli strumenti digitali. L’assessore alla transizione digitale Renato Pilia spiega: «Il nuovo regolamento per la gestione dei social network ci obbliga ad individuare una figura esterna responsabile della pubblicazione e della comunicazione. Questa scelta ci permetterà di essere più efficaci sulle comunicazioni istituzionali che possono arrivare in maniera più diretta e capillare alla cittadinanza. Sono cifre compatibili con il bilancio comunale per una figura che al giorno d’oggi è sempre più necessaria e diffusa, nell’ottica dell’informazione e della trasparenza dell’attività istituzionale dell’ente. Cercheremo di coprire gli eventi e dare le comunicazioni di servizio più urgenti». (p. cam.)

