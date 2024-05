«Un malore e il compagno di immersione lo ha soccorso» 

«Il fatto che si trovassero vicini sul fondale sabbioso, a 106 metri di profondità, fa pensare che uno abbia avuto un malore e l’altro abbia provato ad aiutarlo. Ma tutte le ipotesi su questa tragedia sono ancora aperte». Nel volto del comandante della Guardia Costiera di Cagliari, Giovanni Stella, si legge la tristezza per quanto accaduto al largo di Villasimius e la stanchezza di queste difficili giornate di lavoro per tutti i militari impegnati prima nella ricerca dei sub e poi nel recupero dei corpi.

L’attività è iniziata alle 15,30 di domenica. «La sala operativa ha ricevuto l’allarme per il mancato rientro di due sub impegnati in un’immersione tra le isole dei Cavoli e di Serpentara, nella zona dove si trova il relitto del piroscafo San Marco. Abbiamo ricostruito l’attività con immersione verso le 11,30 e con una disponibilità di ossigeno per massimo tre ore». A quel punto sono iniziate tutte le operazioni di ricerca in superficie: motovedette della Capitaneria, oltre a un aereo, mezzi dei vigili del fuoco ma anche dei privati come il Sub Sinnai e l’Area marina protetta. «I due sub dovevano posizionare un segnale di riconoscimento del relitto per successive immersioni», aggiunge Stella. «Le ricerche sono proseguite anche di notte con la nostra motovedetta. Sono poi iniziate le attività in mare con i robot subacquei. È stato il robot Rov dei vigili del fuoco, fatto arrivare da Milano, a individuare i due corpi». Sono così iniziate le operazioni di recupero, non semplici viste le condizioni meteo del mare. Un corpo è stato riportato in superficie sempre dal Rov. Per il secondo si riproverà oggi.

La Guardia Costiera di Cagliari ha coordinato tutte le operazioni, con la preziosa collaborazione dei vigili del fuoco («Che ringrazio di cuore», ha sottolineato Stella) e l’intervento dell’unità navale Gaeta, della Marina Militare. I corpi erano a trenta metri dal relitto del San Marco. Cosa è successo? «Lo stabilirà l’inchiesta della Procura, con gli accertamenti su strumentazioni, attrezzatura, materiale e con autopsia sui corpi», conclude il comandante della Capitaneria.

