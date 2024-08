Un “male oscuro” sta devastando  le foreste dell’Isola 

Un vero e proprio tsunami , un’onda d’urto inarrestabile che sta travolgendo migliaia e migliaia di ettari di boschi, foreste e macchia mediterranea. Un disastro senza precedenti che sta dilagando a macchia d’olio senza che nessuno abbia ancora attivato una task force emergenziale in grado di monitorare il fenomeno e cercare di bloccare un’escalation di una gravità inaudita.

Fotogramma devastante

L’ultimo fotogramma, che pubblichiamo in questa pagina, arriva da Villapuztu, costa orientale della Sardegna, la più colpita sino a questo momento. Dalla prima inchiesta pubblicata dal nostro giornale alla vigilia di Ferragosto è un susseguirsi di segnalazioni che lasciano comprendere il livello di accelerazione del degrado forestale nell’Isola. Un « cocktail micidiale dovuto ad uno dei periodi più siccitosi degli ultimi cinquant’anni che insieme all'attacco di agenti patogeni (fungini, soprattutto come Phytophtora cinnamoni ) sta colpendo in maniera estesa e grave migliaia e migliaia di ettari di boschi» aveva rilevato al nostro giornale Michele Puxeddu, corrispondente sardo dell’Accademia di Scienze Forestali.

Sfugge di mano

Un’emergenza che sta sfuggendo di mano proprio perché sino ad oggi non esiste ancora un solo atto pubblico che “certifichi” quanto sta avvenendo e il percorso da intraprendere per provare a fermare la devastazione in atto. Stiamo parlando dei boschi soprattutto del settore orientale della Sardegna, dal Sarrabus, all'Ogliastra alla Baronia, sino all’entroterra di Armungia con i “boschi” del Capitano Lussu finiti sotto attacco da siccità e agenti patogeni. Il pericolo più rilevante, di cui ancora non si è compresa la gravità, è relativo al depauperamento così rapido dell’apparato fogliare. Quello cromatico è l’aspetto più visibile ed immediato del fenomeno, in realtà, però, gli esperti stanno cercando di venire a capo del danno più grave, quello diretto da parte di agenti patogeni all’apparato radicale delle piante. Una conseguenza irreversibile che non lascerebbe scampo a migliaia di ettari di foreste.

Un’Isola intera

Dai monti dei Sette Fratelli al Salto di Quirra, alle foreste di leccio lungo il Flumendosa, ai piedi del Gennargentu, comprese le sugherete in molte porzioni praticamente secche, come si può vedere dalle foto, stanno soccombendo intere formazioni a macchia. Sono in totale sofferenza i grandi boschi di leccio, compresi il lentisco ed il corbezzolo, arbusti fondamentali componenti della macchia.

Morte di foreste

Come detto sulle piante stremate da caldo e siccità si starebbero insinuando funghi patogeni capaci di erodere l’apparato radicale facendo letteralmente morire “in piedi” gli alberi attaccati. Ad essere colpita sarebbe anche la forza resiliente della pianta, con a rischio la “capacità rigenerativa agamica”, l’unica in grado di rigenerare il fusto arboreo.

Piano emergenziale

Ad oggi non esiste un piano emergenziale. Per questo motivo è indispensabile mappare gli areali sotto attacco, studiare rapidamente le cause e i fattori che stanno portando rapidamente alla morte le piante. Servono azioni non più rinviabili in grado, anche attraverso l’evoluzione scientifico-forestale, di impedire in ogni modo che il fenomeno si estenda, colpendo le foreste ancora sane.

RIPRODUZIONE RISERVATA