«Un mal di pancia, poi il dramma» 

Sarà l’autopsia disposta dalla direzione dell’azienda sanitaria locale a dare risposte dopo il dramma di Giovanni Luigi Sciascia, il dodicenne di Sant’Antioco, morto lunedì mattina nel reparto di Pediatria dell’ospedale Cto di Iglesias.

Il malore

Sarà eseguita giovedì mattina dal professor Roberto Demontis, responsabile dell’Istituto di Medicina legale dell’Università di Cagliari. Dalle parole dei familiari intanto, è stato possibile ricostruire quanto accaduto. «Domenica mattina accusava dolori allo stomaco e i genitori lo hanno accompagnato dalla guardia medica - dice Roberto Carta, zio del bambino - qui sono stati tranquillizzati, poiché si ipotizzava che i dolori fossero riconducibili a un virus intestinale. Purtroppo però domenica notte il bambino continuava a lamentarsi e di nuovo è stato portato dalla guardia medica. Qualche trattamento per alleggerire il dolore, prima di rimandarlo a casa, e l’invito, se la situazione fosse peggiorata, a portarlo al Pronto soccorso». Tutto il resto è noto: i genitori portano Luigi direttamente al Cto di Iglesias ben sapendo che lì c’è la pediatria, l’accesso è immediato con codice rosso. L’arrivo in pediatria è un susseguirsi di momenti drammatici nel disperato tentativo di salvargli la vita. Arriva in shock, tutti i medici in servizio tentano l’impossibile, arriva anche un rianimatore e un cardiologo, ma è stato inutile.

Il bimbo

Sant’Antioco ieri è rimasta sconvolta dalla notizia della morte del piccolo che tutti chiamavano semplicemente Luigi. La famiglia è molto conosciuta: il padre del bambino, Franco, è pescatore mentre la madre Giuseppina è un’artigiana tessitrice, autrice assieme alla sorella di importanti lavori che sono stati regalati a personalità importanti, compreso il Papa. «Oggi è soltanto il giorno in cui esprimere un profondo cordoglio - dice il sindaco Ignazio Locci - ci sarebbe da stare in silenzio a riflettere sul profondo dolore che ha colpito una famiglia alla quale ci stringiamo tutti. Tutta la comunità di Sant’Antioco oggi ha perso un figlio». Intanto, in segno di lutto, sono stati sospesi gli spettacoli di animazione serale.

Tutti parlano di Luigi e delineano il profilo di un ragazzino amato che frequentava la seconda media. «Era adorabile e gentile - dice Giacomo Locci - gli ho fatto ripetizioni scolastiche. Veniva a casa tre volte la settimana, mi raccontava che amava tantissimo andare a pescare col padre e uscire a far delle passeggiate in bicicletta». Don Giulio Corongiu e gli animatori dell’oratorio, Luigi lo hanno visto crescere nelle loro attività che lo hanno sempre coinvolto. Fino a qualche anno fa, tra le passioni sportive, quella del calcio. «Veniva ad allenarsi durante la settimana con i piccoli dell’Antiochense - dice Alessandro Scanu - non partecipava alle partite, solo agli allenamenti. La notizia della sua morte è stata un colpo al cuore, un dispiacere immenso».

