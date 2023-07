Un maialetto troppo salato 

Un antipasto, un po’ di vino della casa, maialetto arrosto per due persone: totale 89 euro. Ristorante tipico senza nessuna pretesa. Servono 10 euro per il più semplice piatto di pasta, la pizza è diventata un lusso. La cena in ristorante è ormai roba per ricchi. Gli operatori del settore hanno messo mano al listino, ritoccando al rialzo i prezzi. «L’inflazione e l’aumento generalizzato dei prezzi, a partire dal carrello della spesa, stanno minando il potere d’acquisto di lavoratori dipendenti e pensionati», afferma Michele Muggianu, 41 anni, segretario di Cisl Ogliastra.

Aumenti stellari

La legna per la pizza è aumentata in un anno del 60 per cento, passando generalmente da 16 a 26 euro al quintale. Il prodotto base per la margherita ha subito un aumento da 5 a 6 euro. Il tovagliato, con i rincari di gas ed elettricità, ha incrementato del 10 per i costi di lavaggio di tovaglioli e tovaglie. Le bollette (non fa quasi più notizia), sono schizzate verso l’alto e il conto si ribalta sul consumatore. «Il settore - ammette Ivan Puddu (45), titolare del Mec Puddu’s di Santa Maria Navarrese - ha subito una grande pressione sui costi dell’energia, gas ed energia elettrica. A cascata tutte le materie prime sono aumentate. Purtroppo è tutto dovuto a questo girone infernale».

Claudia Comida (39), presidente regionale di Sib-Confcommercio e proprietaria del ristorante La Capannina di Arbatax, offre la propria versione: «Gli aumenti, che nella nostra zona sono limitati e non speculativi, ci sono. Tutte le materie prime costano molto di più. Nonostante i rincari i locali e gli stabilimenti continuano a lavorare perché l’utente riconosce l’eccellenza dei servizi offerti».

Ma con i continui rincari il sistema rischia il tracollo: «Tolta la stagione estiva, purtroppo in tanti in inverno non potranno reggere. Soprattutto in Ogliastra», osserva Puddu.

Anche ombrelloni, sdraio e lettini sono più cari: un posto in spiaggia costerà in media il 10 per cento in più rispetto allo scorso anno. «Il caro vita - spiega Antonello Moi (60), proprietario de Su Stancu, a Orrì, e delegato sindacale di Fiba Confesercenti - cresce sempre, ma il rincaro dell’energia non è l’unico motivo: siamo tutti dentro una sorta di bolla, creata ad arte».

Fuori portata

Per la categoria di persone con reddito medio-basso la cena in ristorante è una soluzione impraticabile. «Molti - aggiunge Muggianu - vivono in condizioni di povertà, l’importo medio delle pensioni Inps gestione privata pagate sul territorio non arriva a 700 euro lordi al mese. fanno il resto. La crescita della povertà richiede interventi urgenti».

