Un machete per la rissa al bar 

«Ti faccio a pezzi». Così, sbraitando e urlando, un uomo di Baunei ha minacciato il suo rivale davanti alla torre San Miguel di Arbatax. L’aspirante aggressore aveva un machete, che all’arrivo della volante della polizia era già stato riposto in macchina. L’allarme è scattato alle 11.30 di Ferragosto, quando alcuni testimoni hanno telefonato al Nue, il Numero unico per le emergenze, per segnalare la presenza di un uomo armato e visibilmente fuori di sé in via Lungomare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tortolì che, coordinati dal dirigente Fabrizio Figliola, hanno placato gli animi dell’uomo, poi denunciato per porto di armi e oggetti atti a offendere.

Il fatto

Sono diversi i particolari sui quali la polizia deve ancora fare luce. Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo sul caso, ma di fatto all’episodio avvenuto all’ombra della torre hanno assistito parecchie persone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, arrivato da Baunei a bordo della sua auto, avrebbe attaccato briga con un altro cliente di un bar nelle vicinanze della torre spagnola. I due hanno cominciato a discutere, arrivando a un teso faccia a faccia. A un certo punto gli animi si surriscaldano. Spunta il machete. L’uomo di Baunei minaccia il contendente di turno - entrambi sono soliti frequentare i locali di quella zona - dicendogli che lo avrebbe fatto a pezzi. La persona minacciata s’è fatta da parte e si è allontanata.

L’intervento

Negli stessi istanti in cui uno dei due ha abbandonato la piazza, la volante della polizia è arrivata. Gli agenti hanno trovato soltanto il presunto aggressore e dopo una prima perquisizione il machete, finito in macchina, è stato sequestrato. L’uomo, dopo essere stato interrogato dagli investigatori, è rientrato a casa con una denuncia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lanusei.

