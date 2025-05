«Un luogo per incontri intimi in carcere» 

L’amministrazione penitenziaria dovrà «predisporre, entro il 31 luglio 2025, i necessari interventi strutturali e organizzativi per l’allestimento di un locale adeguato e riservato per consentire l’effettiva fruizione del diritto agli incontri affettivi e intimi». Così il giudice del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Paolo Cossu, ha accolto il ricorso di un 56enne calabrese, condannato all’ergastolo e detenuto in un carcere dell’Isola, che non aveva la possibilità di incontrare la moglie in un luogo riservato per permettere alla coppia di stare un po’ di tempo assieme in intimità e avere rapporti senza lo sguardo vigile e, in questo caso indiscreto, degli agenti.

Il ricorso

A presentare il ricorso davanti al Tribunale di Cagliari è stata l’avvocata Susanna Deiana, mentre in Calabria il detenuto (in carcere in Sardegna perché ritenuto legato all’Ndrangheta) è assistito dal legale Vincenzo Ciccino. Il 56enne ha presentato reclamo «per il riconoscimento del diritto a colloqui affettivi con la moglie (o la compagna)», basandosi su quanto sancito dalla Corte Costituzionale lo scorso anno. Nonostante le richieste e le varie istanze sollecitate dal detenuto, per il non ha ancora avuto la possibilità di ottenere colloqui che gli consentissero anche di avere un’intimità con la compagna. Entro il 30 giugno – ha stabilito il giudice, accogliendo la richiesta – dovranno essere comunicate all’Amministrazione carceraria «le generalità della persona con la quale si intende effettuare l’incontro, precisando il tipo di rapporto affettivo e familiare».

Il risarcimento

Il Tribunale ha comunque rigettato la richiesta risarcitoria che l’avvocata aveva depositato per i periodi precedenti alla sentenza della Cassazione che ha riconosciuto il diritto dei reclusi ad avere delle stanze adatte per gli incontri affettivi con le rispettive compagne. Questa appena depositata è una delle prime ordinanze nell’Isola a dare concretamente la possibilità ai detenuti di potersi intrattenere con i rispettivi affetti, anche con veri e propri rapporti sessuali, con un minimo di riservatezza.

