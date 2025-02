Un lungomare da Sant’Elia a via Roma 

Il quartiere e lo stadio di Sant’Elia sono separati dal resto della città. Dopo il ponte ciclopedonale, chi volesse arrivare in uno degli angoli più belli del Golfo degli Angeli è costretto ad avventurarsi lungo la strada che costeggia il parcheggio Cuore, affrontare lo sterrato che precede la piccola spiaggia e poi superare gli sbarramenti che consentono l’accesso alla passeggiata che porta sino al Lazzaretto. Il progetto era ambizioso: collegare via Roma passando da Su Siccu attraverso il ponte ciclopedonale per creare un grande lungomare che va dal Molo Ichnusa al Vecchio borgo, passando per la spiaggetta e per il porticciolo. Ma il piano non è mai stato portato a termine.

Il progetto

«L'amministrazione ha l'intenzione di completare la connessione ciclopedonale e lo farà concretamente col progetto “Rigenerazione Sant'Elia”, previsto all'interno del Pn Metro plus», afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici Yuri Marcialis. «Vogliamo ricucire il tassello mancante tra il ponte di San Bartolomeo e l'ingresso al lungomare di Sant'Elia, completando il percorso ciclopedonale da via Vespucci». L’orizzonte è ampio. «Contestualmente – aggiunge l’assessore – si procederà alla creazione di uno spazio pubblico dedicato alla socialità e al collegamento tra il lungomare e la struttura del futuro Palazzetto dello sport, nelle vicinanze del primo tratto del parco degli Anelli». Il progetto prevede anche la riqualificazione dello sterrato che costeggia la prima parte della diga Foranea, tra la postazione militare e il parcheggio Cuore. «Questo spazio – aggiunge – rappresenta “Il biglietto da visita” prima dell’accesso alla spiaggia della Diga, che l'amministrazione intende ugualmente riqualificare per renderla più attrattiva e funzionale ai residenti e alla città». È possibile quantificare i tempi? «L'intervento – precisa Marcialis – fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione del quartiere Sant'Elia finanziato con 28 milioni di euro. Per quanto riguarda le tempistiche, entro quest’anno concluderemo la progettazione: Contiamo, salvo imprevisti, di concludere i lavori nel 2027».

Porticciolo al palo

La costruzione del porticciolo è ferma da oltre due anni e per concludere i lavori mancano ancora i parcheggi, le banchine e il dragaggio, un’operazione fondamentale per arginare le secche causate dalle correnti marine. Lo stop è nato da una diatriba burocratica tra l’impresa che lo stava realizzando e la Regione. La società ha interrotto la realizzazione del porticciolo perché la Regione non ha adeguato il tariffario ai prezzi post Covid delle palancole (barriere che evitano l’afflusso dell’acqua) utilizzate per la realizzazione delle banchine. Dopo la pandemia il costo di questi componenti è volato oltre il 300%. «I soldi ci sono,entro l’anno rifaremo il bando per il completamento dell’opera», precisa Daniele Olla, dirigente dei Lavori pubblici. «Riprenderemo il progetto esecutivo, lo aggiorneremo con le nuove tariffe per poi procedere al completamento».

