Un lungo weekend di festa e animazione dedicato al cioccolato 

Spettacoli laboratori, numerosi stand con leccornie al cacao di ogni genere e una tavoletta di cioccolato da Guinness dei primati; la città d’Iglesias è pronta ad ospitare la quarta edizione di “Chocomoments, la fabbrica del cioccolato”.

L’evento a cura della “Pro loco Iglesias” apre come accade ormai di consueto le manifestazioni all’aperto della cittadina mineraria e si terrà nel prossimo fine settimana in piazza Sella (venerdì, sabato e domenica), prevedendo oltre alla presenza di svariati stand dove sarà il cacao a recitare il ruolo di assoluto protagonista, anche un ricco programma fra laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking, spettacoli e la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record, lunga 15 metri.

«Chocomoments è presente in città da diversi anni. - spiega l’assessore alle Attività produttive Daniele Reginali - Ci avvicina alla primavera e da sempre è capace di richiamare l’attenzione non solo dei nostri cittadini, ma anche di tanti turisti che visitano il centro storico . Si tratta di una manifestazione che riesce a consolidarsi e migliorarsi anno dopo anno grazie anche al gran lavoro svolto dalla Pro Loco Iglesias. Il gran numero di visitatori che solitamente la contraddistingue permette di avere un’importante visibilità anche alle nostre attività commerciali». Gli stand rimarranno aperti il venerdì ed il sabato dalle ore 10 alle 23 e la domenica fino alle 20. La realizzazione della tavoletta di cioccolato da Guinness è prevista per sabato alle18.

