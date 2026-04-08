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Masainas.
09 aprile 2026 alle 00:13

Un lungo weekend dedicato al carciofo spinoso 

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Nel weekend torna la sagra del carciofo a Masainas. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi del Basso Sulcis. Per il 2026 è stato predisposto un ampio programma, con degustazioni, laboratori spettacoli, mostre e conferenze. Si parte sabato mattina con l’apertura degli stand agricoli artigiani e hobbisti e l’escursione tra i carciofeti e paesaggi rurali del paese organizzata dal Cammino minerario di Santa Barbara.

Il pomeriggio, dalle 16, in piazza Belvedere l’esibizione itinerante del gruppo in maschera tradizionale di Samughero dei Mamutzones Antigos. In contemporanea una degustazione di viti e a segure la conferenza “Quando Il Clima Cambia La Terra.” La giornata verrà chiusa dal concerto dell’armonicista Moses Concas.Per la mattina di domenica è prevista la visita alla Coop Sulcis Agricola per scoprire i segreti del carciofo spinoso doc. A seguire un esibizione del Coro Bachi Sulis di Aritzo. Per il pomeriggio dopo il pranzo a tavola con il carciofo ci sarà la consueta degustazione di vini locali. A seguire musica e balli sardi con I Dilliriana e lo spettacolo di Maria Giovanna Cherchi. Alle 19.30 cena gourmet con show cooking e narrazione culinaria dedicata al carciofo (su prenotazione ). Per entrambe le giornata sarà possibile visitare il territorio sul trenino turistico lungo le vie del carciofo e del carignano.

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