Un lungo weekend dedicato a tutte le discipline sportive  

Inizia oggi a Carloforte Sport in Festa, l’evento di tre giorni organizzato dall’amministrazione comunale con le associazioni sportive per promuovere lo sport e lo stare insieme. Meeting, dimostrazioni e open class si svolgeranno nella calata Mamma Mahon che per il week end si trasformerà in un villaggio sportivo. Diverse le discipline: basket, volley, pilates, ju jitsu, vela, kung fu, tiro con l’arco, danza e ballo e tante altre. Questa mattina dalle 10 alle 13 iscrizioni alle lezioni aperte a tutti, alle 18 sfilate delle associazioni sportive e dei team Special Olympics mentre alle 1.,30 meetin su sport, salute e società; alle 20 open class di diverse discipline. La festa scontinuerà ancora sabato e domenica. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA