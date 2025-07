Un lungo cammino cominciato nel 2017 

La cadenza è dietro l’angolo: prima della pausa estiva, quindi entro Ferragosto, la maggioranza in Comune vorrebbe adottare il nuovo Piano urbanistico comunale. Tempi a parte, il voto in Aula sarà preceduto dall’esame del Puc nella relativa commissione consiliare, dopo di che il documento programmatorio verrà pubblicato. Si apriranno i sessanta giorni di tempo che i cittadini – o altri portatori di interesse – hanno per chiedere correttivi, tramite la presentazione di osservazioni.

La fase due sarà decisamente più articolata. Spetterà all’Ufficio del Piano esaminare tutte le richieste di revisione che dovranno passare nuovamente al vaglio dell’Assemblea civica, cui spetterà approvare il Piano urbanistico in via definitiva. Con uno sguardo sul calendario, Zedda e alleati ipotizzano di chiudere la partita del Puc entro un anno.

Senza intoppi, il nuovo Puc di Cagliari vedrebbe la luce dopo tre tornate elettorali, visto che i primi elaborati risalgono al 2017. Quasi due lustri per mettere il sigillo al più importante strumento programmatorio di un Comune, in cui viene indicato cosa e dove si possono fare interventi edilizi. «Noi intanto crediamo nella partecipazione – sottolinea l’assessore Matteo Lecis Cocco Ortu – ringraziamo il dirigente Salvatore Farci: guida l’Ufficio del Piano e continua a fare un grande e fondamentale lavoro». ( al. car. )

