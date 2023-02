Un logo per la consulta dei giovani 

Una tavoletta grafica è il premio che sarà riconosciuto a chi realizzerà il miglior logo per la consulta giovanile di San Giovanni Suergiu. Il logo verrà utilizzato anche sui profili social della consulta, che ha indetto un concorso, con l’obiettivo di rafforzare la propria identità all’interno del territorio. Come spiega Marzia Porru presidente della consulta «come abbiamo più volte ripetuto per noi è fondamentale che ci sia una partecipazione e coinvolgimento dei giovani, per questo abbiamo deciso di dar spazio alla loro creatività».

Possono partecipare i residenti nel Comune, tra i 16 ed i 32 anni, e ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato, a colori o in bianco e nero. Si può presentare l’elaborato all’’ufficio Protocollo del Comune o inviando un’ email all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it , indicando come oggetto “Concorso per la creazione del logo della consulta giovanile di San Giovanni Suergiu “, entro il 15 Marzo

