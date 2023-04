Un logo per il Cammino di Efis 

Il futuro Cammino di Sant'Efisio già da oggi ha un logo identitario e ricco di significati. Presentato a Palazzo Regio il nuovo marchio, che renderà riconoscibile il percorso dedicato al Martire guerriero. A idearlo, la designer e artista cagliaritana Mara Damiani, con un pittogramma di forma circolare iscritto in un ottagono. E proprio il numero 8 è il più ricorrente nella creazione, a partire dagli elementi perimetrali: sei sono collegati alla corona indossata dal santo durante la processione, mentre i due simboli ai vertici rappresentano le chiese di Stampace e Nora, quelle rispettivamente di prigionia e martirio. Al centro, come nono elemento, il pendente del rosario che Sant'Efisio indossa alla processione, un rosone di otto raggi che rappresenta la luce. I colori scelti sono bianco (per indicare la purezza), nero (da cui tutto si genera), oro (eleganza e sacralità) e rosso (passione e dedizione).

L'identità

Alla presentazione, con la designer Damiani, hanno partecipato il sindaco della Città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu, i primi cittadini dei Comuni interessati (Capoterra, Pula, Sarroch e Villa San Pietro) e il presidente dell'Arciconfraternita del Gonfalone, Andrea Loi. «L'obiettivo è creare un'identità unica del Cammino di Sant'Efisio, che oltre ad avere una valenza religiosa che tutti conosciamo, ne ha anche una turistica», spiega Truzzu. «Questa proposta è partita nel 2018, vuol essere un contributo al percorso che stiamo facendo con la Regione per la promozione dei cammini religiosi. Il Cammino ha un grande valore turistico e culturale: appena le condizioni infrastrutturali e progettuali lo consentiranno, compresa la Nuova Statale 195, chiederemo le risorse per realizzarlo». Per completare il Cammino di Sant'Efisio, che vuole individuare un percorso religioso da inserire nel progetto regionale Ciclovia della Sardegna, servirà concludere alcune infrastrutture. «Volevamo questo Cammino da anni, speriamo che i lavori siano terminati in tempi ristretti», il commento del sindaco di Sarroch, Angelo Dessì.

Il marchio

«Il logo del Cammino di Sant'Efisio prende spunto da simbologie legate all'immaginario collettivo, dal simulacro che da più di 300 anni percorre un lungo cammino tra le chiese di Stampace e Nora», fa notare l'ideatrice del marchio Mara Damiani. Grande soddisfazione anche da parte dei sindaci deiComuni coinvolti: «Vogliamo che il Cammino sia un evento che va al di là delle processioni del Primo e 4 maggio, per creare opportunità di sviluppo», segnala la sindaca di Villa San Pietro, Marina Madeddu. «Per noi sarà, oltre che un'offerta religiosa, anche turistica, diversificata per attrarre tante persone nel territorio», aggiunge il primo cittadino di Pula, Walter Cabasino. «Vogliamo che Sant'Efisio possa essere vissuto nel suo cammino e raccontare la nostra storia: per noi ha un valore in più, essendo il nostro santo patrono», conclude il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau.