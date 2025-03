Un live tra grandi “First Meeting” al Teatro Massimo 

Quattro giganti del jazz sullo stesso palco per un nuovo, originale progetto artistico firmato Sardegna Concerti. Domani alle 21, sul palcoscenico principale del Teatro Massimo di Cagliari, il grande jazz internazionale torna prepotente sulla scena promettendo una serata di grandi emozioni e divertimento.

Il pianista Gonzalo Rubalcaba, il sassofonista Chris Potter, il contrabbassista Larry Grenadier e il batterista Eric Harland saluteranno dunque la nuova stagione della primavera jazz cagliaritana dando luce a un sodalizio artistico nato nell’agosto del 2023 al Dizzy’s Club del Lincoln Center di New York.

Un “First Meeting”, un primo incontro, appunto, realizzato 2 anni fa da 4 grandi musicisti con il compito di portare con sé un brano o un arrangiamento originale e il gusto di fare tanta musica insieme. Da allora, quel primo incontro ha dato vita a una serie di concerti di straordinaria qualità e domani, a Cagliari, proprio quella band si ritroverà a suonare nuovamente insieme sul palco del Teatro del Massimo dando vita a un incontro dall’eccezionale valore artistico, capace di fondere tecnica, creatività e pura espressione musicale.

Gonzalo Rubalcaba

Pianista e compositore, ha iniziato la sua carriera molto giovane nella nativa Cuba. È stato recensito dalla rivista Piano & Keyboard Magazine come uno dei grandi pianisti del XX secolo, accanto a figure come Glenn Gould, Martha Argerich e Bill Evans. Ha sviluppato la propria musica raggiungendo la fama mondiale negli anni ‘80 attraverso le collaborazioni con Charlie Haden e Paul Motian. Negli Usa, ha ricevuto 19 nomination tra cui 3 Grammy e 4 Latin Grammy. Ha vinto i Grammy per “Nocturne” (2001) e “Land of the Sun” (2004), “Skyline” (2022), quest’ultimo registrato con altre due leggende del jazz, Ron Carter e Jack DeJohnette.

Chris Potter

Solista e compositore di classe mondiale, vincitore di un Grammy, il sassofonista Chris Potter è emerso come uno dei fari più luminosi della sua generazione. Downbeat lo cita come «uno dei sassofonisti più studiati e copiati del pianeta», mentre Jazz Times lo ha segnalato come «una figura di fama internazionale, uno dei migliori musicisti nel circuito». Potter è inoltre un potente improvvisatore, il più giovane artista di sempre a vincere il premio JazzPar danese. La discografica di Potter comprende oltre 20 album come leader.

Eric Harland

Batterista tra i più richiesti della sua generazione, Harland ha collaborato in quasi 500 registrazioni e molteplici colonne sonore. È stato riconosciuto “Uomo Vogue” dal Boston Globe, New York Times, JazzTimes, Downbeat e New Yorker. Ha condiviso palcoscenici in tour e studio con maestri come Betty Carter, Joe Henderson, McCoy Tyner, Michael Brecker, Bradford Marsalis, Wayne Shorter e tanti altri. Attualmente partecipa a progetti come “James Farm” con Joshua Redman, “Prism” con Dave Holland e Kevin Eubanks,” Sangam” con Charles Lloyd e Zakir Hussain e il “Charles Lloyd New Quartet”.

Larry Grenadier

Tra i bassisti più ammirati e completi della scena jazz contemporanea, Larry Grenadier è stato recensito dal New York Times come «un musicista profondamente intuitivo» mentre The Bass Player Magazine lo ha definito «un artista con un forte senso fluido della melodia». Sin dagli albori della sua carriera, Grenadier ha dato vita a un ampio corpo di lavori in collaborazione con alcuni dei musicisti tra i più influenti e inventivi della scena: da icone del sax come Joe Henderson e Stan Getz, a giganti del piano come Brad Mehldau. Assieme a Mark Turner e Jeff Ballard co-dirige il trio Fly mentre con John Scofield, John Medeski e Jack De Johnette porta avanti il quartetto Hudson. Nel corso di una carriera che abbraccia tre decenni, non è stato solo il virtuosismo strumentale e il tono immediatamente riconoscibile che lo hanno reso famoso, ma anche la sua spiccata sensibilità artistica associata alla grande immaginazione e curiosità. ( red. spett. )

RIPRODUZIONE RISERVATA