Un litigio tra inquilini finisce con due arresti per possesso di droga 

Una banale discussione in casa fra due inquilini, uno di loro chiama i carabinieri che, arrivati da Quartu, individuando i protagonisti del litigio e poi perquisiscono l’abitazione nel centro abitato a Quartucciu. A quel punto che vengono trovate alcune dosi di cocaina oltre a un bilancino e i due finiscono in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Protagonisti del fatto Massimo Ledda, 54 anni, e Massimo Deiana, 53. Per motivi ancora da chiarire fra i due sarebbe nata una discussione. Uno di loro, forse preoccupato per l’atteggiamento aggressivo dell’altro, ha chiesto per telefono l’intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, i militari sono riusciti a riportare la calma tra i due inquilini, ma durante l’intervento hanno notato all’interno dell’abitazione alcuni indizi riconducibili ad attività di confezionamento di sostanze stupefacenti.

Insospettiti, i militari hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare che ha permesso di rinvenire 13 dosi già confezionate di cocaina (pari a 0,38 grammi), un bilancino di precisione e materiale vario destinato al confezionamento della droga. Tutto è stato sottoposto a sequestro e sarà analizzato presso il laboratorio per le sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Cagliari.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti, su disposizione del magistrato, in due diverse abitazioni, in regime di arresti domiciliari.

