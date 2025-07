Un ligure a Calangianus: «Amo la Sardegna» 

Calangianus. La voce sfrigola, inghiottita dai rumori della campagna piemontese, dov’è in vacanza. La rete va e viene ma Simone Marini trova il modo di salvare l’intervista, come ha fatto con abilità la scorsa stagione alla guida del Calangianus. Da dove ripartirà tra poche settimane per la nuova stagione di Eccellenza.

Mister, il rinnovo ha avuto meno interferenze?

«Sì, è stato naturale. Più chiaro della linea telefonica».

Com’è arrivato?

«Con la società c’era un accordo di massima. Ho atteso che sistemasse alcuni tasselli, poi è bastato un incontro e ho accettato di proseguire».

La scorsa stagione siete stati ai vertici del torneo.

«La sensazione è stata positiva dai primi mesi. Il gruppo era ottimo. L’obiettivo iniziale erano la salvezza e il mantenimento della categoria. Invece siamo stati, per lunghi tratti, al quinto posto. Abbiamo chiuso ottavi, pagando infortuni e mancanza di stimoli».

Quali i problemi?

«Le assenze, tra forfait di natura fisica e lunghe squalifiche, ci hanno penalizzati. Un’altra tegola è stata la perdita di Kassama. Tuttavia, rimane una stagione bellissima».

Chi è Simone Marini?

«Un sardo d’adozione. Ho amato la Sardegna dal primo momento. Arrivai nel 1999 da calciatore dell’Arzachena, in serie D. A metà stagione ripartii in continente, a causa di problemi societari, col pensiero di fare il ritorno nell’Isola. Lo feci l’anno dopo firmando col Tavolara. Da quel momento non mi son più mosso, ho messo su famiglia e conto di vivere qui i prossimi anni».

E l’allenatore?

«Sono un tecnico dilettante. Ho il mio lavoro, non vivo di calcio anche se rimane un pensiero fisso. Sono un uomo di campo, mi piace vedere partite nel tempo libero, dalla prima squadra alle giovanili».

Cosa si aspetta dalla prossima stagione?

«Parto dall’intenzione di lavorare col mio staff composto da Graziano Orotelli, Lello Aisoni, Massimiliano Careddu e Dario Falchi. Ho lavorato in maniera splendida e in armonia con loro. È un bonus importante avere questa base iniziale. Per il resto dovremo cambiare qualcosa: qualche giocatore è andato via, qualcuno sta arrivando. Siamo consapevoli che ripetersi sarà molto difficile, lo sappiamo. Però rappresentiamo un club storico, una tifoseria importante, la società lavora in modo ottimale. Ci aspetterà un campionato più denso di insidie. Con tanta umiltà faremo ciò che ci prefisseremo, il prima possibile e al meglio ma sapendo che ci sarà da soffrire. È il bello di questo gioco».

