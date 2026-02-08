VaiOnline
Silanus.
09 febbraio 2026 alle 00:40

Un libro sulle sette chiese del paese 

Vicende religiose, storiche e sociali sono raccontate nel libro “Silanus, il paese delle 7 chiese. Percorsi dell’anima. Fede e popolo” di Rina Manca, studiosa e insegnante in pensione delle materie letterarie nella scuola media del paese, impegnata da sempre nell’attività di studio della storia locale.

L’opera, edita da Carlo Delfino, viene donata alla comunità dall’autrice che la definisce «una cavalcata lunga circa mille anni».

Propone il frutto delle sue ricerche, intrecciando vicende religiose, storiche e sociali, ripercorrendo il legame tra il paese, i luoghi di culto e la comunità che li ha custoditi nel tempo. Le chiese di Santa Sabina e di San Lorenzo, due perle dell’antichità, quelle di San Bartolomeo, Sant’Antonio (la parrocchiale), Santa Croce, La Maddalena e della Itria, costituiscono monumenti di grande interesse che Rina Manca ha saputo mettere insieme. Spiega l’autrice: «La vita del paese pulsa attraverso il racconto delle festività religiose e civili, narrando con una scansione diversa da quella a cui in genere si è abituati».

L’amministrazione comunale esprime apprezzamento e gratitudine per il grande lavoro di ricerca dell’autrice e il suo dono alla comunità.

