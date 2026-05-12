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Sestu.
13 maggio 2026 alle 00:30

Un libro sulla storia di San Gemiliano 

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Un viaggio nella storia di san Gemiliano, tra scoperte e notizie non note a tutti. È il tema della presentazione del libro “San Gemiliano di Sestu”, ultima fatica di Franco Secci, che si terrà a Casa Ofelia, domani alle 18. La pubblicazione del libro è finanziata dal Comune, e alla presentazione ci saranno lo studioso Antonello Secci, il responsabile della Comunità di Sestu Dioniso Pinna, l’assessore alla Cultura Matteo Taccori, e la sindaca Paola Secci, oltre all’autore. «Ho dedicato 50 anni allo studio della storia di Sestu, e sono un appassionato di storia fin da ragazzino», racconta Franco Secci, che è nato a Villasor, 78 anni fa. «Il libro racconta la storia di San Gemiliano e dell’antico villaggio, ma anche quella del santo, una figura di cui è impossibile stabilire i confini tra leggenda e realtà, e poi la storia della chiesa, le reliquie». Un luogo del cuore per tanti sestesi, un santo ancora molto venerato. Il libro inoltre si può consultare gratis in Biblioteca.

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