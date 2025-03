Un libro per aiutare i bambini speciali 

I tesori della moltiplicazione misteriosa, l’alfabeto segreto del mondo incantato, l’isola della radice quadrata, il pentagramma incantato, il segreto della camera di geometria. Il viaggio di Matteo alla ricerca della mappa perduta, quella a cui sono legati i suoi ricordi, spazia tra i mondi fantastici delle materie scolastiche. Perché Matteo, 13 anni, ha una forma di disabilità che gli impedisce di apprendere e ricordare come gli altri bambini, vivendo una realtà che scorre senza punti fermi.

La storia

Matteo è il figlio di Barbara Melini, “Alla ricerca della mappa perduta” è l’ultimo libro della scrittrice di Quartucciu, 55 anni, che partendo dalla vicenda e dalle difficoltà di suo figlio, lo ha reso protagonista di un’opera nata per aiutare lui e tutti i bimbi con disabilità e disturbi dell’apprendimento a non rimanere indietro. Dentro la sua opera, pubblicata a febbraio, si trovano tra un capitolo e l’altro piccole lezioni di italiano, matematica, lingue straniere, geografia, musica, geometria, scienze e astronomia. Materie che diventano da scoprire attraverso enigmi, giochi, storie e rompicapi, per riuscire a imparare superando gli ostacoli di una disabilità e fissando i concetti anche nella memoria di chi fa più fatica con i metodi tradizionali. Dopo due libri già pubblicati, l’idea per un racconto di questo tipo è nata proprio da chi sta più vicino alla scrittrice.

La richiesta

«È stato mio figlio, una sera, a chiedermi di scrivere qualcosa in cui fosse lui il protagonista», racconta Melini. «La richiesta mi colpì tanto ed è diventata una sfida entusiasmante. Ne è nata un’avventura scolastica in cui le materie studiate a scuola si intrecciano nei vari capitoli con diverse attività. Ogni tappa è un tassello per recuperare i propri ricordi, scoprendo l’importanza di ogni dettaglio, ma anche quanto siano fondamentali l’amicizia e l’avere fiducia in sé stessi». La dedica è in primis per il piccolo Matteo, ma anche per tutti i bambini che affrontano difficoltà nell’apprendimento. Per questo, accanto alle tradizionali presentazioni presso biblioteche e associazioni, l’obiettivo è quello di raccontare l’avventura tra le aule scolastiche. «Sogno di portare questa storia nelle scuole elementari e medie», continua la scrittrice, «perché ogni alunno possa riuscire a imparare sentendosi parte della magia, che sia creata da mondi incantati, foreste misteriose o città sospese nel cielo».

L’appello

Non solo, quindi, un libro mirato per chi ha necessità di sostegno particolare. «È importante contribuire ad avvicinare alla lettura tutti i ragazzi, e far conoscere e capire che la diversità è una ricchezza che va osservata con gli occhi dell’amore e non del giudizio». Tra fantasia, mistero e crescita personale, pagina dopo pagina l’invito è quindi quello di trasformare la propria fragilità in una vera e propria risorsa. «Non dobbiamo lasciare che nessun bambino abbandoni mai i propri sogni, ma farli credere sempre nel potere delle parole e delle storie». Perché, come recita una frase all’interno del libricino, «anche quando la memoria vacilla, il cuore non dimentica mai davvero».

