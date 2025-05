Un libro digitale scritto dagli studenti di tutte le scuole 

Un libro digitale scritto a tante mani è il risultato del progetto promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore Zappa-Pitagora che ha coinvolto studenti di tre ordini di scuola del territorio. Grazie a questa attività gli studenti della terza Scienze Umane hanno avuto modo di interagire con i bambini della terza primaria di Nuragus e delle classe seconde delle medie di Isili , Genoni e Gergei . Il risultato è stato un lavoro corale che si è mosse per fasi, la prima ha visto gli studenti delle superiori inventare una storia usando un documento condiviso compreso di scontri e confronti.

La seconda fase è stata quella dell’incontro, seppure on line, fra tutti gli studenti coinvolti. Durante questo incontro è stata letta la storia e gli alunni delle medie si sono messi a lavoro per fare le illustrazioni. Nel momento finale i bambini delle scuole elementari hanno assemblato il tutto, grazie ad un supporto digitale, creando appunto il libro dal titolo “Una magica giornata sulla neve”.

«La finalità del progetto», ha detto la professoressa Maura Marrocu vice preside dello Zappa-Pitagora, «era quella di far acquisire, potenziare le competenze digitali e di lavorare insieme, promuovere l’integrazione. Gli alunni più piccoli saranno i futuri studenti della nostra scuola». Mentre è in fase di organizzazione la giornata che porterà alla presentazione del libro in cartaceo e all’assemblaggio di un video documento sulle fasi di lavorazione, si pensa già a dare seguito ad un’esperienza promossa da tutti. (s. g.)

