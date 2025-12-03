VaiOnline
Monserrato.
04 dicembre 2025 alle 00:27

Un libro di poesie per lottare contro i tumori 

Un libro di poesie per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare alla ricerca scientifica sul cancro. L'associazione di volontariato di Monserrato “Ranger di Sardegna” lo ha presentato in anteprima sabato alla biblioteca comunale, donando al Comune una copia dell’opera, che sarà custodita proprio nella Monserratoteca.

“Echi poetici e L’ironia dei versi perduti”, il titolo della pubblicazione che ha coinvolto autori amatoriali e poeti affermati, uniti da uno scopo benefico. I proventi della vendita del volume andranno infatti all’Istituto nazionale dei tumori di Milano. L’opera sarà consultabile gratuitamente alla Monserratoteca, e verrà custodita anche nella Biblioteca regionale, in quella metropolitana e all’ospedale Businco. «Abbiamo ideato questo evento con un desiderio: regalare un sorriso, portare un soffio di bellezza a chi affronta la dura prova della malattia oncologica», spiega la referente Maria Desolina Serra.

