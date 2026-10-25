Un “Letherario” di grande successo Così Assemini ha fatto centro (culturale) 

Tre giornate all’insegna della grande letteratura, dell’attualità e della partecipazione corale. Si è conclusa con un bilancio positivo e un’incredibile affluenza di pubblico la terza edizione del “Festival Letherario” ad Assemini, che ha animato Biblioteca e Auditorium Comunale con incontri, reading e spettacoli.

La manifestazione, promossa dal Comune con il sostegno di Regione, Fondazione di Sardegna e Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, ha saputo conquistare lettori di tutte le età, nuove generazioni comprese. Il ricco cartellone ha alternato grandi firme della narrativa e del giornalismo - tra cui Danilo Chirico, Luca Bianchini, Tea Ranno, Marco Damilano, Francesca Spanu, Davide Piras e Giorgio Mottola - a momenti di forte impatto emotivo come lo spettacolo musicale “Gli Indegni, quasi un musical” tratto dal romanzo di Francesco Abate e il reading dedicato alle “Fiabe palestinesi”.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura di Assemini, Sergio Nuvoli: «Il successo di “Letherario” dimostra che ad Assemini si può fare cultura in luoghi di grande bellezza». Archiviata questa edizione da record che promuove a pieni voti il modello culturale cittadino, Assemini guarda già avanti, ponendo le basi per una programmazione futura sempre più ambiziosa.

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