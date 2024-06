Un lento addio alle urne Si astengono due sardi su tre  

Altro giro, altra corsa, altro calo. A ogni consultazione scompare una fetta più o meno grande dell’elettorato. Un’erosione continua e sempre più preoccupante. Le elezioni europee del 2024 non smentiscono la tradizione ormai consolidata in Italia: l’affluenza si riduce ancora, a conferma del crescente disinteresse dei cittadini per la politica.

Neppure l’apertura dei seggi per due giorni – nel 2019 si votò solo di domenica – riesce a invertire la tendenza: alle 23 di ieri notte la partecipazione al voto, a livello nazionale, si è fermata al 49,66 per cento (dal dato definitivo mancano circa 300 sezioni su 61.650), scendendo per la prima volta sotto la metà. Cinque anni fa era al 56,12. La Sardegna, col 34,76 per cento, perde meno di un punto rispetto alla volta precedente, ma si avvicina sempre più alla soglia psicologica di un terzo degli elettori. In pratica, quasi due sardi su tre sono rimasti a casa. Dal dato finale, però, a notte inoltrata mancava ancora l’affluenza delle europee a Cagliari città, che potrebbe risollevare un po’ il totale.

Record negativo

L’Isola è anche la regione italiana che registra la performance peggiore: un ultimo posto non inedito, in anni recenti. È possibile che, trattandosi del voto per l’Europarlamento, la partecipazione si abbassi anche per la consapevolezza della difficoltà di eleggere dei sardi a Strasburgo, nell’ambito del collegio unico con la Sicilia: l’elettorato quasi triplo dell’altra isola attribuisce ai candidati siciliani un chiaro vantaggio competitivo, che spesso si traduce in un en plein degli eletti (otto sugli otto seggi in palio). Ma è anche un cane che si morde la coda, perché se i sardi andassero in massa a votare potrebbero sovvertire quello squilibrio: anche perché la Sicilia, col 38 per cento, è la penultima regione per affluenza.

Al vertice della classifica si colloca invece l’Umbria, col 60,70 per cento, davanti al 59 della Toscana e dell’Emilia-Romagna: insomma, anche dove le europee hanno riscosso più interesse non si è comunque riusciti a raggiungere grandi cifre. Come dire che gli italiani si confermano freddini rispetto agli scenari politici comunitari. E bisogna considerare il fatto che, nelle giornate di sabato e ieri, si votava anche per rinnovare oltre 3.700 amministrazioni comunali: un tipo di elezione che suscita maggiore partecipazione e che quindi, nei centri chiamati alle urne, ha presumibilmente trainato anche il dato del voto europeo.

Le Province sarde

Quest’ultima considerazione vale anche per la Sardegna, che infatti si trova sostanzialmente divisa in due: dove ci sono centri importanti coinvolti anche dal voto amministrativo (Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Sassari) l’affluenza ha tenuto meglio. Nel Sassarese si colloca addirittura al di sopra del 2019 (40,61 contro il 36,08), mentre la Città metropolitana (in attesa, come detto, della rilevazione nel capoluogo) cala dal 36,34 al 34,61. Invece nelle Province di Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, dove le Comunali hanno riguardato pochi municipi e non troppo popolosi, il distacco – sotto il profilo dell’assiduità elettorale – è notevole: il Sud Sardegna (31,40) supera di poco Oristano (31 netto), ultima si colloca Nuoro col 29,80, circa quattro punti e mezzo in meno rispetto a cinque anni fa.

