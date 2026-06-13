Un leccio per rinverdire il sardismo 

Un leccio per rinverdire e rafforzare il sardismo. L’albero è stato piantumato ieri, in zona Pala San Francesco, e in un’area gestita dal comitato del posto. «Vogliamo in questo modo ricordare i 105 anni di vita del psd’Az- dichiara Tore Piana, segretario del Dipartimento agricoltura dei 4 Mori- e augurarci che la nostra storia continui a lungo». Al contempo si è avviata una raccolta fondi per la riqualificazione della facciata della chiesa patronale, risalente al 1600, protagonista il 4 ottobre della processione che, attraversando la città, festeggia san Francesco d’Assisi. Una iniziativa che, grazie a Piana e Stefano Ruggiu, è già a buon punto per l’iter architettonico e nelle interlocuzioni con la Soprintendenza. «Anche il Comune parteciperà alla sottoscrizione», riferisce il sindaco, Giuseppe Mascia, che ha partecipato alla piantumazione. Presenti anche Gavino Gaspa, segretario provinciale della federazione, e Lello Masia, segretario di Futuro e Indipendentzia. (e.fl.)

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