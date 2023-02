Un lavoro per rimettersi in gioco 

In fila settantadue cittadini. Tutti già selezionati dal settore dei Servizi sociali sulla base di curriculum e colloqui di orientamento. Ciascuno con un suo bagaglio di competenze maturate negli anni: c’è chi ha una breve esperienza come falegname, chi ha lavorato come manovale, operaio, oppure meccanico per poco tempo, altre ancora dopo una parentesi come baby sitter, colf, sarte, massaggiatrici, ora si ritrovano senza un impiego fisso. Non solo: in attesa di un percorso formativo ci sono anche aspiranti cuochi, salumieri, musicisti, lavapiatti, elettricisti e segretari.

Ieri il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta a imprese e organismi del Terzo settore disponibili disponibili ad attivare tirocini, in qualità di soggetti ospitanti, a favore di beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e al reddito di cittadinanza. La finalità dell’intervento - viene ribadito dal Comune - è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendo la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo attraverso l‘attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

Aspiranti manovali, commessi, baristi, camerieri, babysitter, e giardinieri. La maggior parte con la licenza media in tasca, pochi con un diploma o una laurea conseguita. Sono i quartesi destinatari del reddito di cittadinanza pronti a rimettersi in gioco con un tirocinio formativo mirato all’inserimento nelle imprese e attività produttive cittadine. Settantadue in tutto, compresi all’interno dell’esercito dei 1.748 cittadini pronti a lavorare in cambio del sussidio erogato dal Governo.

Aspiranti manovali, commessi, baristi, camerieri, babysitter, e giardinieri. La maggior parte con la licenza media in tasca, pochi con un diploma o una laurea conseguita. Sono i quartesi destinatari del reddito di cittadinanza pronti a rimettersi in gioco con un tirocinio formativo mirato all’inserimento nelle imprese e attività produttive cittadine. Settantadue in tutto, compresi all’interno dell’esercito dei 1.748 cittadini pronti a lavorare in cambio del sussidio erogato dal Governo.

Il progetto

Ieri il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta a imprese e organismi del Terzo settore disponibili disponibili ad attivare tirocini, in qualità di soggetti ospitanti, a favore di beneficiari delle misure di contrasto alla povertà e al reddito di cittadinanza. La finalità dell’intervento - viene ribadito dal Comune - è quella di favorire l’inclusione sociale delle persone in condizioni di vulnerabilità, favorendo la collocazione o ricollocazione nell’ambito lavorativo attraverso l‘attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

In fila settantadue cittadini. Tutti già selezionati dal settore dei Servizi sociali sulla base di curriculum e colloqui di orientamento. Ciascuno con un suo bagaglio di competenze maturate negli anni: c’è chi ha una breve esperienza come falegname, chi ha lavorato come manovale, operaio, oppure meccanico per poco tempo, altre ancora dopo una parentesi come baby sitter, colf, sarte, massaggiatrici, ora si ritrovano senza un impiego fisso. Non solo: in attesa di un percorso formativo ci sono anche aspiranti cuochi, salumieri, musicisti, lavapiatti, elettricisti e segretari.

I tempi

Per loro il reddito di cittadinanza garantito dallo Stato, con la speranza che questi tirocini - che dureranno sei mesi in tutto - possano garantire un inserimento lavorativo che duri nel tempo e un’autonomia economica per il futuro, senza dover ricorrere a sussidi pubblici. «La finalità è favorire l'inclusione sociale di persone in condizione di fragilità lavorativa», spiega l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «sono certa sarà un’ottima opportunità formativa che permetterà di riqualificare determinate competenze, ma anche di acquisirne nuove. È un intervento che si coniuga con quello dei progetti di pubblica utilità, entrambi sono stati infatti pensati per reinserire nel mondo del lavoro diversi nostri concittadini che sfortunatamente si sono ritrovati a non avere più un’occupazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata