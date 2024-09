Un Latte Dolce sprecone 

Latte Dolce 2

Olbia 2

Latte Dolce (4-3-3) : Marano; Sanna, Cabeccia, Pinna, Sanna; Orlando (46’ st Di Paolo), Corcione, Loru (25’ st Piredda); Ruggiu (10’ st Sorgente), Odianose, Kone. In panchina Carta, Secci, Pilo, Linaldeddu, Barracca, Gaspa. All. Setti.

Olbia (3-5-2) : Di Chiara; Anelli, Marie Sainte, Gonzales (19’ st Rizzo); Costanzo, De Grazia (39’ st Maspero), Totti (1’ st Bertini), Staffa (25’ st Lucarelli), Bianchi (14’ st Putzu); Santi, Furtado. In panchina Rizzitano, Pani, Yanovsky, Chazarreta. All. Amelia.

Arbitro : Scarpati di Formia.

Reti : primo tempo 26’ Odianose, 39’ Ruggiu; secondo tempo 23’ Marie Sainte, 26’ Costanzo.

Note : ammoniti Bianchi, Marie Sainte, De Grazia, Putzu; recupero 2’ pt-4'st.

Sassari. La partita vista dal Latte Dolce: dalla possibile goleada a un pareggio sofferto che sa di grande occasione persa. Vista dall'Olbia: dalla possibile seconda batosta al pareggio con ricerca del colpaccio che sa di carica per i prossimi impegni. Davvero incredibile l'andamento del derby giocato al “Vanni Sanna”. È finito 2-2, ma se si pensa che la squadra sassarese al 58' ha avuto il rigore per andare sul 3-0 (Sorgente si è fatto parare il tiro da Di Chiara) si può intuire la bizzarria del match.

La partenza

L'Olbia schizza bene dai blocchi. La punizione di De Grazia scalda le mani a Marano che si distende in tuffo. Nei minuti seguenti vanno fuori misura i diagonali di De Grazia e Marie Sainte. Il Latte Dolce risponde con Ruggiu che su una palla svirgolata dalla difesa stoppa e gira al volo: respinge Di Chiara.Il Latte Dolce cresce e passa al 26’: Loru lancia a destra Odianose che scatta incurante di Gonzales e una volta in area segna col rasoterra. La risposta gallurese è affidata ancora a De Grazia, però Marano ci arriva. Pregevole il raddoppio sassarese: al 39’ Ruggiu avanza quasi al limite e calcia di sinistro con effetto verso l’angolo lontano, dove il portiere non arriva. Quasi in chiusura Loru scende sulla destra e mette un pallone alto che Odianose colpisce male di testa.

La svolta

Nella ripresa l’Olbia inizia ancora con veemenza e un tiro di Costanzo viene ribattuto dalla barriera dei giocatori. Al 52’ bella verticalizzazione per Odianose che da destra calcia rasoterra, ma ribatte Di Chiara. Al 58’ rigore per il Latte Dolce, per fallo di Marie Sainte su Sorgente. Il neo entrato si incarica del rigore ma spreca tutto calciando lento alla sinistra del portiere Di Chiara che respinge. La squadra sassarese è troppo approssimativa dietro e finisce per prendere gol al 68’: su ennesimo calcio d’angolo, mischia in area piccola e insacca Marie Sainte. Il Latte Dolce va in tilt e dopo qualche minuto incassa il pareggio, esce male Marano e la palla finisce a Costanzo per il 2-2. Spreca poco dopo il Latte Dolce il contropiede con Piredda che per due volte calcia sul portiere. Brivido al 89’ quando Marano manca clamorosamente la palla e Cabeccia evita la frittata.

