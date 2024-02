Un Latte Dolce sfortunato non buca l’Anzio 

Latte Dolce 0

Anzio 0

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni, Pireddu, Aru, Cabeccia, Patacchiola (28’ pt Russu ), Piga, Faye (Salaris 38’ st), Muscas, Grassi (21’ st N’Gbesso ), K. Piassi (41’ st Marcangeli ), Scognamillo (30’ st Saba ). In panchina Congiunti, Olivera, Mureddu, Johnson. Allenatore Giorico.

Anzio (3-5-2) : Perna, D’Amato (34’ pt Paglia ), Busti, Galati, Bencivenga, Mladenovic (26’ st Perkovic ), Gennari (34’ st De Gennaro ), Bertolotta, Sirignano, Valentini, Lilli. In panchina Ciaramella, Buatti, Carboni, Falconio. Allenatore Guida.

Arbitro : Marchetti di L’Aquila.

Note : ammoniti Gennari, Grassi, Aru, Salaris.

SASSARI. Reti inviolate in via Leoncavallo tra Latte Dolce e Anzio. Accendono le polveri Sirignano con una sparata alta (5’) e Gennari di testa (11’). Riaffiorano i padroni di casa con la bordata di Piassi (12’) che si ripete, dopo un quarto d’ora di sbadigli, in allungo: sulla ribattuta Faye fallisce il tap-in (32’). Pochi minuti dopo Carboni nega il vantaggio a Lilli (35’) e Valentini (36’).

Il flebile piazzato di Piassi (4’) apre una ripresa orfana di conclusioni significative. Si evidenziano le incornate, fuori misura, di Scognamillo (15’ e 29’) e il Piassi show al 33’ con lo slalom che fa fuori sei avversari e si conclude con un sibilo vicino all’incrocio. È la volée mancina di Bortolotta, al 93’, a mettere il punto finale alla gara.

