Un Lanusei spietato fa festa a Terralba 

Terralba 0

Lanusei 1

Terralba (4-3-1-2) : Saba, Orrù (31’ st An. Mereu), Forense, Lasi, Uliana, Cherchi (25’ st Sarritzu, 33’ st Al. Mereu), Manconi (10’ st Melis), Concu, Piras (31’ st Corda), Porru, Sanna. In panchina Ardu, Grussu, Collu, Cossu. Allenatore Concas.

Lanusei (3-4-3) : Gilli, Bergamo, Carraro, Manca, Munua, F. Doratiotto (34’ R. Doratiotto), Caddeo (46’ st Mabo Madou), Lobina (18’ st Pedditzi), Bah (11’ st Fe. Usai), Loi, Civile. In panchina Fr. Usai, Mameli, Paderi, Xaxa, Marchetta. Allenatore Filippi.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : nel primo tempo 3’ Loi.

Note : ammoniti Lasi, Uliana, Cherchi, Sarritzu, Concu, Bergamo, Manca, F. Doratiotto, Lobina, Caddeo, Fe. Usai. Recupero 1’ pt-7’ st. Spettatori 300.

Terralba. Al Lanusei basta una rete a inizio partita per battere a domicilio il Terralba F. Bellu (0-1) e restare in vetta. Decide la gara del “Remigio Corda” il colpo di testa di Loi in avvio. Gli ogliastrini controllano la partita nel primo tempo e si difendono nel finale dalle folate dei padroni di casa. I terralbesi, intimoriti per 45’, reagiscono nella ripresa cercando con decisione, in particolare negli ultimi minuti, la via del pareggio.

Pronti-via e l’undici allenato da Michele Filippi passa in vantaggio. Al 3’ Lobina si propone sulla sinistra, fa partire un bel cross sul quale Loi anticipa tutti e di testa mette alle spalle di Saba. Al 16’ Lanusei ancora pericoloso, ma sul corner di Fabio Doratiotto nessuno impatta e la difesa libera. Al 28’ e al 42’ vanno al tiro Civile e Bergamo, ma non trovano la porta.

Nella ripresa ogliastrini vicini al raddoppio, al 7’ sempre con Loi che centra la traversa con una fucilata dal limite. Al 28’, sugli sviluppi di un corner, ci provano Doratiotto e Bergamo, ma Saba d’istinto salva in entrambi i casi la sua porta.

Nel finale il Terralba sposta in proprio baricentro in avanti. Al 30’ Sarritzu di testa colpisce debole. Al 33’ è ancora il neo-entrato a calciare su assist di Sanna, ma Gilli è attento. Nell’occasione lo stesso Sarritzu esce per infortunio muscolare. Al 48’ cross di Lasi da sinistra, Sanna anticipa il suo avversario ma manda la palla sopra la traversa. L’ultima emozione un minuto più tardi, ma la conclusione di Pedditzi viene respinta. Termina dopo 7’ di recupero: il Lanusei porta a casa la seconda vittoria di fila, per il Terralba è la seconda sconfitta stagionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA