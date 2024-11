Un lampo di scognamillo lancia l’alghero il villasimius crea ma non riesce a finalizzare 

Alghero 1

Villasimius 0

Alghero (4-3-3) : Piga, Pireddu, Delizos (15’ st Oli Oro), Sini, Serna (46’ pt Kamana), Paolo Carboni (27’ st Scanu), Mula, Mereu, Spanu, Marco Carboni (37’ st Marras), Scognamillo. In panchina Gobbi, Francesco Sanna, Manunta, Fois, Manuel Sanna. Allenatore Gian Marco Giandon.

Villasimius (4-3-2-1) : Arrus, Mastino, Loi (17’ st Mastino), Magnin, Vitale, Arnaudo (17’ st Marci), Argiolas, Pucinelli, Floris, Sakho (12’ st Valentini), Beugre (24’ st Camba). In panchina Gonzalez, Sanna, Zedda. Allenatore Nicola Manunza.

Arbitro : Nicolò Fronteddu di Nuoro.

Rete : 11’ st Scognamillo.



Alghero. L’Alghero batte 1-0 il Villasimius al termine di un match piacevole tra squadre che si sono equivalse. Alla fine hanno prevalso i padroni di casa grazie a una zampata di Scognamillo, sempre pronto ad avventarsi sulla palla buona. Gli ospiti non hanno demeritato e hanno costruito diverse azioni potenzialmente pericolose, ma è sempre mancato l’ultimo tocco e non sono riusciti a impensierire Piga.

Al Pino Cuccureddu la partita si è accesa dopo 3’: corner dalla destra, piattone di Argiolas da ottima posizione e la traversa salva i giallorossi. Cinque minuti dopo buon inserimento di Sini, ma la sua deviazione sul traversone dalla destra non trova lo specchio della porta. Al 28’ ancora un cross dalla destra, Sakho spostato sulla sinistra controlla la palla in area e chiama Piga alla parata a terra. Allo scadere del primo tempo capitan Mereu imbecca Scognamillo, che non trova la deviazione vincente.

Al 56’ la rete che decide il match: tiro-cross rasoterra di Pireddu dalla destra e Scognamillo è pronto a deviare la sfera quel tanto che basta per farla finire in rete, nell’angolo basso più lontano. Al minuto 81’ Mereu lancia Marco Carboni che aggira anche Arrus in disperata uscita fuori dai pali ma non riesce ad accentrarsi, arriva sul fondo e la difesa libera. Nei minuti di recupero Oli Oro ci prova due volte ma le sue conclusioni sono preda del portiere.



