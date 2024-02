Un lampo di Osimhen tiene vivo il Napoli 

Napoli 1

Barcellona 1

Napoli (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (23’ st Traorè); Politano (32’ st Raspadori), Osimhen (32’ st Simeone), Kvaratskhelia (23’ st Lindstrom). Allenatore Calzona.

Barcellona (4-3-3) : Ter Stegen; Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo; De Jong, Christensen (41’ st Romeu), Gundogan; Yamal (35’ st Raphinha), Lewandowski, Pedri (41’ st Felix). Allenatore Xavi.

Arbitro : Zwayer (Germania).

Reti : nel st 15’ Lewandowski, 30’ Osimhen.

Note : ammoniti De Jong, Christensen, Martinez.

Napoli. Un lampo di Osimhen tiene a galla il Napoli col Barcellona e lascia aperte le speranze di qualificazione in un ottavo di finale di Champions League tremendamente difficile. Che la sfida di ieri al Maradona fosse complicata si sapeva, tra cambi di panchina e risultati deludenti in campionato per i campioni d’Italia. Ma l’avvio è stato quasi uno choc, con i padroni di casa incapaci di uscire dalla propria metà campo per i primi 8’ e in balia del palleggio avversario per almeno mezz’ora. Poi gli azzurri hanno tirato fuori la testa ma la confusione in campo non ha aiutato. Squadra intimorita, reparti scollegati, giocatori lenti nelle idee e nel far girare la palla.

Tanti, troppi gli errori tecnici figli forse anche della giostra tecnica voluta dal presidente De Laurentiis, che dopo aver chiamato Garcia in panchina e averlo cacciato per sostituirlo con Mazzarri, alcuni giorni fa ha mandato via anche il secondo tecnico («un amico», lo ha definito) affidando la guida tecnica a Francesco Calzona, ex secondo di Sarri e attuale ct della Nazionale slovacca. Inevitabile dunque assistere a passaggi sbagliati e scarsità di idee. Sino al gol, nella ripresa, del centravanti Lewandowski che, su filtrante di Pedri, infila Meret. Il match sembra chiuso ma i cambi di Calzona rianimano i partenopei che, con la forza dei nervi e un po’ occasionalmente, pareggiano con il loro campione nigeriano. Il pari dà fiducia in vista del ritorno a Barcellona il 12 marzo, dove però sarà complicato reggere l’urto di una squadra tecnicamente superiore e aiutata dal proprio pubblico.

La prima frazione comincia malissimo per il Napoli. Per 8’ i padroni di casa non vedono palla, asfissiati dal pressing. Per gli ospiti tre occasioni in pochi minuti, poi dalla mezz’ora i campani prendono spazio. Di tiri in porta però neanche l’ombra. Nella ripresa l’aria non cambia. Dopo 4’ la prima conclusione è del Barcellona, che insiste e arriva in area al 51’ (tiro alto di Gundogan) e al 53’ (cross basso insidioso). Il gol arriva al 60’: filtrante di Pedri per Lewandowski, che piazza la palla all’angolino basso alla destra di Meret. Sull’onda dell’entusiasmo i catalani sfiorano il raddoppio al 66’ con Pedri al volo. Poi Calzona fa entrare Cajuste e Lindstroem (esce anche Kvaratskhelia) e poco dopo, al 75’, arriva il pari: filtrante di Anguissa per Osimhen che si libera del difensore e buca Ter Stegen. Il Napoli spinge, chiude il Barcellona e crea più occasioni in quei pochi minuti che ne resto della gara. All’85’ Anguissa manda fuori di testa, all’89’ Simeone manda alto. Ma al 95’ il Barcellona sfiora il palo con Gundogan. Finisce lì.

Il tecnico Calzona è soddisfatto: «C’è da lavorare ma alla squadra vanno fatti i complimenti. Tatticamente si deve fare un passo avanti, abbiamo concesso cambi gioco e spazi e a questo livello lo paghi. Ma nel finale la squadra ha creduto di poter vincere. Lo spirito mi è piaciuto molto». Per il capitano Di Lorenzo «è un punto di partenza. Dobbiamo fare di più, ma è stato un passo in avanti. Per la qualificazione è tutto aperto».

