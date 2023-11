Un lampo di Ferguson: Bologna al quinto posto 

bologna 1

lazio 0

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis (36' st Kristian- sen), Aebischer (28' st Moro), Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (36' st Ndoye), Zirkzee (47' st Fabbian). In panchina Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Lucumi, Karlsson, Van Hooijdonk, Urbanski. All. Motta.

Lazio (4-3-3) : Provedel, Laz- zari, Patric, Romagnoli, Maru- sic (3' st Pellegrini), Guendouzi (36' st Kamada), Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson (36' st Isaksen), Castellanos (12' st Immobile), Pedro (12' st Zaccagni). In panchina Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Vecino, Basic, Cataldi. All. Sarri.

Arbitro : La Penna di Roma.

Reti : nel st 1' Ferguson.

Bologna. Il confronto diretto per l'Europa lo vince il Bologna. Applausi a scena aperta per la squadra di Motta, che cresce alla distanza e supera la Lazio 1-0, con le firme dei gioielli Zirkzee e Ferguson: assist dell'olandese, gol dello scozzese, alla terza marcatura in campionato, dopo pochi secondi della ripresa. Il Bologna supera l'esame di maturità e sale al quinto posto provvisorio in coabitazione con il Napoli.

Rimpianti per la Lazio, che invece si ferma dopo tre vittorie sul più bello e chiude con tra frustrazione e storie tese al momento dell'uscita dal campo nel tunnel, con Romagnoli, Guendouzi e Isaksen tra i più nervosi con avversari e arbitro La Penna.

