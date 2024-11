Nuova perdita idrica in via Vittorio Veneto, a Sestu: è la seconda volta, in pochi mesi, come denunciano, non senza fastidio, i residenti della zona. Il fatto è stato segnalato ad Abbanoa, il cui numero da usare in questi casi è lo 800022040. La squadra addetta alle riparazioni dovrebbe intervenire in questi giorni. (g.l.p.)