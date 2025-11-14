VaiOnline
Emergenza sicurezza.
15 novembre 2025 alle 00:32

«Un ladro ai piedi del mio letto» 

Il racconto choc di una pensionata: uomo entra in casa durante la notte 

«Stai tranquilla, non ti agitare, adesso me ne vado via». Sono le parole che una pensionata di oltre 80 anni si è sentita rivolgere in piena notte, dopo aver scambiato per un istante il ladro entrato in casa sua per il marito, nonostante sia vedova da anni. Un momento sospeso tra sogno e realtà che si è trasformato in un incubo. L’episodio è avvenuto nella zona di via Catte, dove l’anziana vive da sola. Qualche giorno fa, intorno alle due del mattino, la donna si è svegliata e ha visto una figura ai piedi del letto. Mezzo addormentata, ha creduto che fosse il marito. «L’ho chiamato per nome due o tre volte - racconta - poi ho capito che non era un sogno e soprattutto non era lui. Mi sono agitata, ho urlato, nessuno nel palazzo mi ha sentita, e a quel punto l’uomo mi ha risposto di stare calma. Poi è scappato via».

La paura

Il ladro era già entrato in casa con estrema disinvoltura. Dopo essersi infilato nell’androne del palazzo, ha forzato un’inferriata che dà sui balconi, poi ha sollevato la serranda e rotto un vetro per introdursi nell’abitazione. Prima di raggiungere la camera da letto, aveva già rovistato altre camere. «Cercava denaro o oro», spiega la donna. «Ha ignorato oggetti di valore, ma ha preso gioielli di bigiotteria. Sono rimasta terrorizzata». Riuscita con fatica a raggiungere il telefono, l’anziana ha chiamato il numero di emergenza. Gli operatori della Polizia sono rimasti in linea con lei fino all’arrivo della Volante. Solo in quel momento, ancora in preda allo choc, ha trovato un po’ di conforto. Ora però confessa: «Non riesco più a dormire da sola».

Furti in serie in città

Il caso dell’anziana non è isolato. Nella notte tra giovedì e ieri, a Nuoro si sono verificati due furti in appartamento, quasi in contemporanea, circostanza che sta alimentando timori tra i residenti. Il primo è avvenuto in viale Sardegna, dove ignoti sono riusciti a introdursi in un appartamento attorno alle 22. Il bottino è modesto, ma sufficiente a far scattare l’allarme tra i condomini.

Più tardi, un altro tentativo di intrusione non distante dalla stessa zona, nell’abitazione di un professionista. Qui il ladro, disturbato dai cani, ha deviato dall’appartamento sul terrazzo dello studio e ha forzato una finestra. Ma non ha portato via nulla. Polizia e carabinieri sono al lavoro per identificare i ladri.

