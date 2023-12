Un laboratorio per realizzare is cadireddas 

Arriva una nuova iniziativa di Mariposa de cardu all' Orto Giardino di Su Idanu: il 28 e il 29 dicembre o in alternativa il 3 e 4 gennaio, il maestro Efisio Fois con la sua falegnameria ambulante insegnerà a grandi e piccoli – non c’è un vincolo di età – a costruire is cadireddas – le seggioline – e a tesserne la seduta.

Nato come restauro di vecchie sedie sfondate e zoppicanti, il laboratorio – previsti almeno due incontri da due ore ciascuno - si propone di lavorare alla creazione di una sedia di piccole dimensioni attraverso l’assemblaggio di legni pre-lavorati (con l’esclusivo utilizzo di attrezzi manuali di falegnameria) e la tessitura della seduta che verrà realizzata recuperando maglie colorate inutilizzate, successivamente intrecciate secondo la tecnica tradizionale dell’impagliatura. Al termine del laboratorio le seggioline realizzate potranno o essere portate a casa o lasciate a disposizione dell’organizzazione.

