Un laboratorio per i bimbi al museo Nivola 

I fine settimana di marzo al museo Nivola hanno riscosso un enorme successo. L'ultimo di questo mese, incentrato sulla pittura, e intitolato Alla conquista dello spazio! ha avuto come ospite l'artista sassarese originario di Nuoro Roberto Chessa.

Il laboratorio, dopo gli scorsi dedicati a tutte le età, ha visto la partecipazione di una decina di bambini e ragazzi dai sei anni in su pronti a liberare l'immaginazione su tela «Avevano molta libertà e questo mi è piaciuto tanto – racconta l'artista –. Ho mostrato loro come si preparano le tele, i colori e poi hanno dipinto liberamente. Per alcuni è stato il primo approccio con la pittura, e una connessione tra pennelli e colori li ha portati a ragionare sulle forme».

I partecipanti, infatti, hanno realizzato inizialmente delle forme alle quali dovevano integrare una soluzione, in sostanza: imparare divertendosi. Il lavoro complessivo è durato quasi due ore, portando ottimi risultati «Volevo che esprimessero le loro sensazioni e idee con i colori, ci sono riusciti pienamente - afferma il pittore -. È stata un'esperienza positiva, ringrazio tutti, mi auguro di poter fare ancora iniziative simili».

Per il mese di aprile il museo Nivola prevede altre attività nei fine settimana quali presentazioni di libri, workshop di stampa a bassa tecnologia e scrittura creativa. Il 25 marzo inoltre si inaugurerà la mostra di Isidro Ferrer. Il libro degli altri a cura di Luca Cheri, visitabile sino al 25 giugno.