Un laboratorio per i bambini 

Domani dalle 16.30 nella biblioteca comunale si terrà un laboratorio per bambini. “Deu lìgiu sa mùsica” è un laboratorio sulla musica organizzato dagli sportellisti Alessandro Podda e Barbara Serrau dell’ufficio lingua sarda del Gerrei, gestito dalla società Suia. L’attività è aperta a tutti i bambini della scuola primaria, che avranno modo di imparare le prime nozioni di solfeggio e il riconoscimento dei suoi musicali, con l’aiuto del personaggio immaginario “Rocu Cocu”. Questo avverrà utilizzando il metodo del “Maestro Libero”. Questo particolare approccio è stato ideato da Libero Iannuzzi, insegnante di musica specializzato in propedeutica musicale e didattica per bambini. Con questo metodo si cerca di creare un legame tra il mondo della musica e i bambini, adattandolo anche a livello locale, come nel caso della tradizione musicale sarda.

