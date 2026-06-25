Un laboratorio per giovani film-maker 

Una residenza cinematografica per giovani filmmaker a Porto Pino. È il progetto del Comune di Sant’Anna Arresi che, attraverso AngoLazioni Film Festival, punta a creare un laboratorio per giovani documentaristi e creativi nel Sulcis. Un’esperienza di sette giorni, dal 3 al 9 settembre, per esplorare il territorio attraverso immagini, suoni, paesaggi, memoria e incontri nella Posada Candiani dell’omonima pineta. Potranno partecipare sei giovani sardi e non, per vivere un’esperienza di creazione, scambio e immersione nel territorio attraverso il cinema, la natura, il jazz e tutto ciò che può nascere da questo incontro. Vivranno, impareranno e creeranno insieme con un programma di produzione cinematografica, masterclass, proiezioni e discussioni collettive.

Per poter partecipare si ha tempo fino al prossimo 6 luglio. Le domande di partecipazione vanno inviate a contact@movingm.com allegando il curriculum con le varie esperienze, le lingue parlate e l’attrezzatura a disposizione. Tutte le informazioni sull’iniziativa si possono trovare sul portale del Comune di Sant’Anna Arresi.

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