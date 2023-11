Un laboratorio musicale nell’oratorio di San Giovanni 

Non è una scuola e non ci sono docenti ma solo giovani che si incontrano per stare insieme esprimendosi attraverso la musica: c’è chi si cimenta con una chitarra, chi intona una canzone. Il Laboratorio della Musica, proposto dalla Consulta Giovanile di Portoscuso nei locali dell’oratorio di San Giovanni Battista (messo a disposizione dal parroco, don Antonio Mura), è attivo da due settimane ma ha già riscontrato un buon gradimento da parte dei ragazzi.

«Non è un corso di musica, è soprattutto un modo per socializzare e stare insieme attraverso la passione per la musica - dice il presidente della Consulta Giovanile, Federico Cau - e con piacere vediamo che i ragazzi hanno gradito la formula. Sarà un appuntamento fisso, tutti i mercoledì, sempre con l’obiettivo di ritrovarsi e stare insieme». Così , tra un incontro, note musicali e canzoni, sta riprendendo vita l’oratorio di San Giovanni Battista, messo a disposizione dalla parrocchia come luogo d’incontro per la Consulta. «L’iniziativa dei ragazzi è lodevole - dice don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi - in questa serie di idee e iniziative rientra anche il laboratorio della musica, che non è una scuola, ma un momento per stare insieme ed esprimersi perché tra i tanti linguaggi dei giovani c’è sicuramente la musica, così come lo sport e l’arte. L’oratorio deve essere così: vivo ed animato». (a. pa.)

