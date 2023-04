Un Kennedy “anomalo” sfida Biden 

Washington. Un altro Kennedy guarda alla Casa Bianca nel sogno di far tornare a brillare la magia di Camelot. Robert F. Kennedy Jr, il nipote del presidente Jfk e figlio di Bob Kennedy, si candida al 2024 come democratico lanciando la sfida a Joe Biden per la nomination. In passato avvocato di grido nelle cause ambientali, Robert Jr è un no vax convinto che ha dato voce e adito a teorie cospirazioniste sui vaccini, sul 5G ma anche sulle valute digitali. Al di là del famoso cognome, il figlio di Bob è salito alle cronache durante la pandemia come esponente di spicco del movimento contro i vaccini, arrivando fino a etichettare come “fasciste” le misure di contenimento del Covid promosse da Anthony Fauci, il super esperto virologo americano. Nel febbraio 2021 Instagram lo ha cacciato per la diffusione di false informazioni sul Covid.

E lo scorso anno è finito nella bufera per aver detto, durante un comizio no vax a Washington, che era stato più facile per Anna Frank sfuggire ai nazisti che agli americani scappare dall'obbligo di vaccino. «Anche nella Germania di Hitler si potevano attraversare le alpi e arrivare in Svizzera. Oggi invece il meccanismo che hanno messo in piedi non consente a nessuno di noi di scappare», aveva gridato alla folla, insinuando l’idea che il 5G veniva installato per «raccogliere i nostri dati e controllarci». Affermazioni che avevano messo in imbarazzo e spaccato Camelot, così come viene chiamata la famiglia con un riferimento mitico all'epoca della presidenza Kennedy. La nipote Kerry Kennedy Meltzer - figlia di Kathleen Kennedy Townsend, primogenita del senatore assassinato nel 1968 a Los Angeles ed ex vice governatrice del Maryland - lo aveva attaccato pubblicamente nel 2020 in una lettera aperta al New York Times. Una missiva in cui, da medico, spiegava che era necessario vaccinarsi per se stessi e ma anche «per il Paese».

