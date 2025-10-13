Un itinerario tra luoghi e storie della domenica 

Domenica la Fondazione Oristano propone un nuovo appuntamento con “Le storie della domenica”, un itinerario tra i luoghi e i racconti più affascinanti della città.

Sarà una passeggiata nel cuore di Oristano articolata in cinque tappe (piazza Manno, piazza Eleonora, via Dritta, piazza Roma e via San Sebastiano) durante le quali verranno narrati episodi e curiosità della Oristano di ieri, tra cui le invasioni turche e l’avvento della peste, che segnarono profondamente la vita cittadina. Il tour partirà alle 10.30 dal Centro di documentazione della Sartiglia in via Eleonora 15, con un ticket di partecipazione di 5 euro. La prima tappa sarà piazza Manno e, al termine del percorso, i partecipanti potranno visitare l’area espositiva dedicata alla Sartiglia, per scoprire aspetti meno noti della storica giostra equestre oristanese. La partecipazione è a numero chiuso (massimo 20 persone) e l’iscrizione è obbligatoria scrivendo a organizzazione@sartiglia.info o chiamando il numero 0783 030333. «L’iniziativa – spiega il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu - rappresenta un’occasione per riscoprire la città attraverso le storie, i luoghi e le tradizioni».

