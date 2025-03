Un italiano su due mette soldi da parte 

Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori: da una ricerca di Nomisma, commissionata alla società bolognese di consulenza dal gruppo assicurativo Athora, risulta che nel 2024 una persona su due ha messo da parte soldi, ogni mese o durante l’anno, con l’obiettivo di tutelarsi da spese impreviste.

La tendenza nazionale al risparmio ha un risvolto: gli italiani cercano di avere un gruzzoletto a disposizione perché nutrono scarsa o nulla fiducia nel welfare. Infatti: l’82 per cento degli intervistati non fa affidamento sulla pensione. Nemmeno il Sistema sanitario è considerato una garanzia di assistenza dal 76 per cento del campione scelto da Nomisma. Anche verso banche e assicurazioni, il 59 per cento ha dichiarato di non fidarsi, sebbene non ci siano troppe alternative per tutelare i soldi che si mettono da parte.

Infatti: il 64 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver accumulato risparmi sul proprio conto corrente, mentre il 36 per cento ha optato su investimenti o altre forme di protezione del capitale.

Quanto alla raccolta delle informazioni su come difendere i risparmi, il 57 per cento del campione ha chiesto consigli al consulente bancario, il 26 al promotore finanziario, mentre il 12 per cento si è rivolto all’agente assicurativo. Il 19 per cento, però, ha fatto da sé cercando in autonomia sul web e sui blog specializzati.

