Un istituto globale al riparo dai tagli 

Il piano di dimensionamento scolastico per biennio 2024/25 preoccupa dirigenti scolastici e amministratori. Solo nel territorio del nuorese è prevista infatti una riduzione di sette autonomie. Si passerebbe infatti da quarantasette a quaranta. In questo quadro complicato dalla Valle del Pardu arriva una buona notizia. Jerzu ha conquistato un istituto globale.

Scuola totale

Dalle linee guida della programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna è emersa l’ opportunità di costituire un istituto onnicomprensivo. Misura attuabile in località che si trovino oggettivamente in condizioni di isolamento. L’amministrazione di Jerzu, guidata da Carlo Lai, a lavorato con successo a questa possibilità. L’Ente ha proposto quindi l’accorpamento delle due attuali autonomie. Il comprensivo esistente, scuola dell’infanzia, primaria e medie, dei paesi di Jerzu, Perdasdefogu, Ulassai, Osini, Gairo e Ussassai, verrà accorpata all’istituto di istruzione superiore Armando Businco di Jerzu (diretti oggi, entrambi, dal preside Alessandro Bianco), comprendente i licei linguistico e scientifico, l’istituto tecnico commerciale (tutti con sede a Jerzu) e l’Ipia a Perdasdefogu. Un’unica dirigenza incorporerà tutti i sei plessi dei diversi paesi, più le superiori, con la sua sede principale a Jerzu. Un istituto globale, quasi un unicum in Sardegna promette di essere al riparo dal ridimensionamento.

Questione di numeri

I numeri parlano chiaro. Per mantenere un’autonomia servono almeno seicento studenti, quattrocento invece per i comuni montani. Con il globale Jerzu potrà arrivare a contare tra i novecento e i mille alunni. L’amministrazione, con il prezioso contributo della consigliera con delega all’istruzione Belinda Locci hacominciato il percorso a ottobre. Proposta accettata poi dalla Regione. Con la deliberazione del 22 dicembre 2023 la Ras ha accolto infatti la richiesta del piano provinciale della provincia di Nuoro di attivazione dell’istituto onnicomprensivo di Jerzu. Una perfetta sintonia anche con gli altri sindaci ogliastrini ha portato al conseguimento del risultato. «Abbiamo voluto cogliere un’opportunità da un momento di crisi», ha commentato il sindaco di Jerzu Carlo Lai. Un grande traguardo raggiunto che manterrà nel lungo periodo inalterata la qualità dell’offerta formativa erogata finora a migliaia di studenti ogliastrini.

