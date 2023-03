Un isolotto con i gusci delle cozze 

Costruire l’isola che non c’è. Sembrava utopia ma il sogno è stato realizzato nello stagno di Corru Mannu nel golfo di Oristano. L’oasi ha una forma ovoidale, è lunga venti metri, larga sette, ed è alta appena due metri, circa cinquanta centimetri sul livello medio del mare; come dire che l’isola è quasi sommersa nell’acqua. Ma la particolarità è che è stata creata con duemila sacchi di juta, riempiti di gusci di cozze, posizionati a mano con l’ausilio di un natante che ha permesso il trasporto dei materiali e di due sommozzatori che hanno coordinato le operazioni. L’isola che non c’era sulle carte ora esiste davvero.

L’opera

L’hanno creata Medsea, l’istituzione no profit che promuove la tutela e lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi costieri e Nieddittas, l’azienda che gestisce l’intera filiera della mitilicoltura nel golfo di Oristano. È un esempio virtuoso dell’economia circolare che sfrutta le tecnologie per eliminare gli sprechi e tutelare l’ambiente. Non è la prima volta che Medsea e Nieddittas collaborano: basta recarsi a Terralba, nell’area verde di piazza Caduti sul lavoro, per imbattersi in una panchina, realizzata con una miscela di cemento, gusci triturati delle cozze scartate dalla Nieddittas e sfridi di marmo provenienti dalle cave di Orosei. Persino le doghe della panchina sono state prodotte, grazie alla collaborazione con l’Università di Cagliari, con gli scarti di altre produzioni, pellet e plastiche recuperate dal mare. Ma quello che interessa maggiormente è la miscela di cemento e gusci di cozze: il cosiddetto “cozzastruzzo”. Una combinazione vincente perché i gusci delle cozze sono composti al 95% da carbonato di calcio, l’ingrediente comune nelle miscele di cemento e asfalto, in grado di aprire nuove scenari nell’utilizzo in edilizia.

Tornando all’isola che non c’era, lo spazio interno all’argine è stato riempito di scarti di gusci di cozze, stratificati e compattati per rendere il terreno calpestabile. Lo strato superficiale è costituito da uno strato misto di gusci frantumati. È un’innovazione che non ha precedenti in Italia; i gusci dei mitili assorbono l’anidride carbonica e la distanza dell’isolotto dalla terra ferma, sia pure limitato a una cinquantina di metri, impedisce l’accesso a eventuali predatori.

Le idee