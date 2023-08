Un inviato speciale Usa a Buckingham Palace 

A tutti gli inguaribili appassionati di commedie romantiche, l’offerta cinema su Prime Video propone “Rosso, bianco & sangue blu”, una love story fra due rampolli dell’alta società, mossi da un sentimento sincero e pronti a fronteggiare ogni intralcio pur di rimanere insieme. Diretto da Matthew Lopez e tratto dall’omonimo romanzo di Casey McQuiston, conosceremo il giovane Alex Claremont-Diaz - figlio della presidente degli Stati Uniti - inviato presso Buckingham Palace per il mantenimento dei rapporti diplomatici con l’Inghilterra. Ritroverà qui il principe Henry, già conosciuto in occasioni pregresse. Da un curioso incidente seguiranno nuove opportunità d’incontro, che a dispetto di iniziali contrasti andranno man mano a scoprire una reciproca attrazione. Conoscersi a fondo gli farà sgretolare anche le più radicate formalità, svelando il loro animo puro. Ma come rispondere all’opinione pubblica, ai rigidi dettami della famiglia reale e alle imminenti elezioni presidenziali? Per chi cerca un film romantico molto tradizionale nel suo assetto troverà qui il comfort che desidera, ma lo stesso comfort svela anche il chiaro orientamento di tutta l’operazione, con soluzioni narrative ben poco inclini al conflitto. Avviene infatti che gli sporadici attriti posti in gioco basta poco perché vengano rapidamente declinati. Il risultato è uno svolgersi delle vicende prevedibile già dalla prima metà, e anche il contributo di star come Uma Thurman non rinnova granché la formula. Consigliato in particolare a chi piace farsi coccolare dal tepore dei racconti a lieto fine, specie nell’attraente sfondo di vite non comuni e il più delle volte irraggiungibili.

