«Un intervento immediato per salvare la peschiera». 

Un intervento immediato per disostruire la foce della peschiera di Feraxi e salvare il lavoro dei pescatori. A richiederlo ieri mattina durante una visita alla peschiera sono stati gli assessori regionali all’Agricoltura Valeria Satta e all’Ambiente Marco Porcu.

«Dobbiamo intervenire in tempi brevi con un dragaggio per eliminare la sabbia – hanno sottolineato - aprendo la foce e favorendo l'ossigenazione, così da evitare il rischio della moria dei pesci. Inoltre, verificheremo anche la possibilità di una modifica del molo per garantire una migliore produttività nella laguna». Gli assessori regionali durante il sopralluogo sono stati accompagnati dai consiglieri comunali di Muravera Fabio Piras (assessore alla viabilità e alle borgate) e Michele Secci (delegato all’ambiente e all’agricoltura) e dal presidente della cooperativa pescatori di Feraxi Gian Piero Cuccu.

«Da due mesi – dice Cuccu – non riusciamo più a svolgere la nostra attività, occorrono interventi strutturali per risolvere il problema definitivamente». Interventi assicurati da Satta e Porcu: «Per quanto di nostra competenza – hanno detto i due assessori - procederemo a valutare le autorizzazioni necessarie nel minor tempo possibile, invitando anche le amministrazioni competenti a dare immediato impulso alle procedure per lo spostamento del molo. In questo modo tra qualche anno non sarà più necessario eseguire degli interventi urgenti». Il problema della foce ostruita dalla sabbia c’è sempre stato ma è diventato particolarmente preoccupante in seguito all’alluvione del 2018. (g. a.)

