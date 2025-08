Un intero quartiere senza gas 

Da una settimana il gas non arriva nelle abitazioni. Il servizio è interrotto e i disagi che ne conseguono ormai non si contano più. Per decine di famiglie è vietato cucinare e provvedere all’igiene personale, con inevitabili costi extra, tra cui l’acquisto di piastre elettriche e l’incremento dei consumi energetici e per qualcuno, che lavora tutto il giorno fuori casa, gli inconvenienti lievitano in virtù dell’impossibilità di gestire direttamente la situazione. Il disservizio riguarda interi condomini del quartiere residenziale di Zinnias, in particolare quelli dell’agglomerato intorno a via Catte. Del caso è stata interessata anche Adiconsum, a cui gli utenti si sono rivolti chiedendo di valutare all’associazione la possibilità di attivare una procedura di conciliazione o reclamo formale nei confronti di Liquigas, la società che fornisce il servizio.

La vicenda

Il 25 luglio scorso è stata rilevata una fuga di gas, segnalata dai residenti e gestita tempestivamente dai vigili del fuoco. Quel giorno, le squadre del distaccamento di Tortolì sono intervenute intorno alle 11, mettendo in sicurezza l’area mediante la chiusura delle valvole. Tuttavia, dalla data dell’intervento l’erogazione del gpl è tuttora interrotta. Le comunicazioni ricevute dai referenti Liquigas risulterebbero discordanti e, in alcuni casi, smentite dalle autorità locali. In particolare, è stato dichiarato da Liquigas che il ritardo sarebbe riconducibile alla mancata autorizzazione allo scavo da parte del Comune.

Il 30 luglio è stata recapitata una nota cartacea da parte di Liquigas (datata 28 luglio), che non fornisce elementi risolutivi né chiarimenti puntuali, limitandosi a dichiarare genericamente che si attende l’autorizzazione agli scavi.

La prolungata interruzione sta causando notevoli disagi, in un periodo di alta stagione turistica, coinvolgendo famiglie con minori, anziani e persone con fragilità. Da Zinnias sono stati segnalati costi aggiuntivi per l’approvvigionamento di sistemi alternativi di cottura e igiene.

La speranza

Ieri una squadra di tecnici, inviata da Liquigas ha avviato un intervento tampone, in attesa di lavori definitivi che dovrebbero essere rinviati a fine stagione, concentrandosi sull'impianto installato in via Catte. Ma rintracciare la tubazione danneggiata resta un rebus.

