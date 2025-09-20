«Un insegnante attento può cogliere i segnali e salvare i nostri ragazzi» 

«Mamma io non riesco a immaginarmi adulto». Una frase che gela il sangue quella che il quindicenne Mattia Marotta pronunciò nel gennaio del 2022, terrorizzando la madre Manuela Lardieri che capì che c’era un grave problema da affrontare: «Avevo percepito che mi stava lanciando un segnale, attivai uno psicologo e, quando capii che non bastava, tentai invano di attivare il servizio di neuropsichiatria. Tutto troppo tardi, quella richiesta di aiuto di Mattia era forse l’ennesima di un percorso di cui lui aveva già deciso la fine». Non passa giorno in cui Manuela e suo marito Christian non si chiedano che cosa sarebbe successo se i segnali, che lui sicuramente ha lanciato in passato, li avessero percepiti prima. «Non voglio che succeda ad altri genitori quello di convivere con queste angoscianti domande, vorrei che per il nuovo anno scolastico, che purtroppo si è aperto con un allarme bullismo finito in modo tragico, che ci fosse un impegno collettivo: formazione per i ragazzi, per gli insegnanti e per i genitori».

L’analisi

Manuela sa quanto possa essere importante capire ogni piccolo segnale ora che, da tre anni, ripercorre a ritroso ogni istante della vita di suo figlio: «Sono arrivata alla consapevolezza che i segnali io non li ho colti perché non avevo gli strumenti per farlo. – spiega – La paura più grande di ogni mamma è che un figlio possa ammalarsi o avere un incidente, Ma nessuno mette in conto che possa pensare al suicidio perché per tutti noi è un pensiero innaturale. Ma se genitori, ragazzi e insegnanti venissero formati ad analizzare meglio cosa c’è dietro parole, piccoli gesti e reazioni che singolarmente possono non significare nulla, si farebbe già un passo avanti». L’esempio che fa Manuela è quello di Paolo, il quattordicenne morto nei giorni scorsi: «Dal poco che sappiamo, i suoi genitori avevano provato in tutti i modi a segnalare il problema dei bulli alla scuola ma nessuno, nemmeno loro, hanno percepito quanto quel problema avesse scavato nell’animo di quel ragazzino sensibile che non ha trovato altra via, come fine della sofferenza, nell’uscita definita di scena».

Il futuro

Mamma Manuela sa che non c’è una ricetta sicura che da oggi in poi permetta di salvare chi, come Mattia e Paolo, si trovi a pensare che non esistono alternative. «Ma so che la scuola può fare tanto perché i ragazzi sono come spugne, assorbono ciò che vivono e che passa loro intorno. Oggi il problema è certamente più sentito ed è per questo che si deve puntare sulla formazione. Manuela e Christian nel loro piccolo ci stanno provando: hanno creato un’associazione che si chiama “Le Ali di Mattia” che ha trovato sede in uno spazio messo a disposizione nella frazione di Is Gannaus dall’amministrazione comunale: «Non abbiamo la pretesa nè le competenze per fare formazione – premette Manuela – ma in questo spazio che abbiamo creato i ragazzi, molti dei quali Mattia non lo avevano mai conosciuto, si sono avvicinati prima con timidezza e poi con convinzione. Nelle ore passate al centro si ascolta la musica, si gioca a biliardino, si organizzano trasferte di gruppo per andare insieme ai concerti e ora abbiamo anche organizzato dei corsi per la scoperta e l’utilizzo nelle più moderne tecnologie e sull’arte dei murales». Piccoli incontri all’insegna dei rapporti umani di una volta, quelli di quando gli smartphone e i tablet erano ancora una realtà lontana e isolarsi dietro a uno schermo era impossibile: «Non vogliamo salvare il mondo – conclude Manuela – ma un ragazzo che si sente al sicuro e sa che intorno ha un mondo “amico” che non lo giudica per le sue paure, per i suoi gusti e i suoi pensieri, è sicuramente un giovane che potrà affrontare il mondo senza paura di diventare adulto».

RIPRODUZIONE RISERVATA