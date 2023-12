Un inquilino difficile da sfrattare 

È il 30 settembre 2022 quando Rocco Meloni, 71 anni, chiama al telefono il custode giudiziario dell’Istituto di vendite nella procedura esecutiva dell’immobile di via Ponza. L’imprenditore, che si era aggiudicato l’asta, teme ripercussioni da parte di Roberto Arzu (56) che occupa (senza titolo) il lotto numero 13. «Sono arrivato a settant’anni capendo i segnali che arrivano dall’ambiente e io non voglio correre rischi, non forse sul piano personale ma forse sugli altri immobili». Meloni aveva presentato un’offerta nella convinzione che l’immobile fosse libero, salvo poi scoprire che il lotto 13 era occupato da Arzu, presenza che, secondo l’impianto investigativo, era stata inizialmente autorizzata da Franco Ammendola (73) per scontare i domiciliari cui era stato sottoposto nel 2018. Arzu ha sempre sostenuto di occuparla in forza a un accordo con Ammendola con cui vantava un credito.

Presenza ingombrante

Lo scenario cambia dopo che Meloni si aggiudica otto dei venti immobili. Per l’imprenditore originario di Seui, la presenza di Arzu, di cui il custode aveva informato anche l’autorità giudiziaria, è uno scoglio. Il 21 giugno 2022, quando i rapporti tra Arzu e Ammendola erano già incrinati, l’ex dipendente parla al telefono con un suo amico di Tertenia: «La moglie di Rocco Meloni mi ha chiesto di liberare l’appartamento dicendomi che Franco Ammendola non c’entra più niente. Se lo devono scordare: per andar via mi devono dare 100 mila euro, in caso contrario resto qui». Dall’inchiesta portata avanti dai carabinieri emerge tutta l’insofferenza di Meloni per la presenza di Arzu. Ne parlava al telefono: «Quel pezzo di m… che ho come datore di lavoro mi vuole buttare fuori casa, ma se gli va di giocare allora è la volta buona che lo mettiamo col c… per terra». Arzu si era convinto che dietro l’operazione immobiliare di Meloni ci fosse la regia di Ammendola.

Resistenza

Il 3 luglio 2022 Arzu dialoga al telefono con il solito amico di Tertenia e spiega che: «Ammendola non aveva potuto partecipare all’asta in quanto non aveva disponibilità economica, cosa che peraltro non aveva neanche Meloni tanto che si era dovuto far prestare del denaro da quello dei polli».

Un imprenditore che, lo scorso giugno, ha subito un attentato nel suo magazzino di Ilbono. Nella stessa conversazione Arzu si dice convinto di un fatto: Meloni ha partecipato all'asta solo perché Ammendola gliel’aveva chiesto, io non vado via dalla casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA