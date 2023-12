Un inno per Capoterra: un coro di dubbi per il bando del Comune 

Forse un giorno i bambini di Capoterra, sentendo quelle note, si sentiranno fieri delle proprie origini, e, con la mano sul petto, canteranno ispirati l’inno musicale che racconta la storia del loro paese. Nel frattempo, però, il progetto del Comune di creare un canto identitario sta sollevando non poche perplessità e a Capoterra c’è già chi storce il naso trovando l’idea un tantino sopra le righe.

Il bando

Per individuare l’autore che possa con musica e parole rappresentare l’orgoglio capoterrese, il Comune ha pubblicato un bando: potranno partecipare tutti i cittadini con inclinazioni artistiche, anche senza una preparazione accademica. Il compositore dell’inno “nazional-capoterrese” ritenuto adatto a rappresentare storia e cultura di Capoterra non riceverà alcun compenso: ma in fondo che cos’è il vile denaro davanti alla possibilità di guadagnarsi l’immortalità?

La scelta

Il sindaco, Beniamino Garau, difende la sua scelta e racconta dove sia nata l’idea di creare un inno che racconti Capoterra: «Ne abbiamo discusso durante un incontro con i gruppi folk e le associazioni culturali, l’obiettivo è quello di creare un testo che fortifichi il senso di appartenenza di tutti i cittadini, e permetta loro di conoscere meglio la nostra storia e le nostre tradizioni. Le foglie di alloro e di acanto e il castello con la corona, i colori rosso e bianco: a ispirare la composizione dell’inno dovrà essere anche il nostro gonfalone».

Ma all’atto pratico, che uso potrebbe farne l’amministrazione di questo inno comunale? «Naturalmente non potrà essere utilizzato durante gli appuntamenti istituzionali, né per le cerimonie religiose - chiarisce Garau - ma nelle altre manifestazioni e nelle feste organizzate dal Comune lo si potrà sempre sentire: mi piacerebbe che i bambini imparassero questo canto e lo facessero loro».

La polemica

L’idea non piace all’ex sindaco, Francesco Dessì: «Il primo cittadino soffre di delirio di onnipotenza, sinceramente non avevo mai sentito di un Comune che punta ad avere un inno tutto suo. Raccontare la storia di Capoterra in versi, tramandando alle future generazioni tutto il nostro patrimonio culturale, sarebbe secondo me un’operazione più sensata».

Non si può parlare dell’operazione che intende portare avanti il Comune senza chiedere a chi, come il cantante Mario Fabiani - autore di canzoni iconiche come “Isola isola”, e “Cagliari grande” - cosa pensi di un inno capoterrese: «Devo ammettere che non è semplice per diversi aspetti, su tutti il fatto che una canzone per entrare nel cuore della gente deve suscitare sentimenti di appartenenza, ma è fondamentale anche poterla ascoltare spesso alla radio o sui social. Il ritornello, poi – come nel caso di “Cagliari grande” – è determinante: non so il Comune che uso potrebbe fare di questo inno, però l’idea di fondo è positiva».

Le reazioni

E se il testo dell’inno capoterrese scorresse sulle note di “Rundinedda”? Piero Marras, artista intramontabile che vive a Poggio dei Pini, sorride ma si dice curioso di vedere il risultato di questo esperimento: «Al di là del testo, bisognerà vedere se verrà trovata la giusta musicalità, creare un inno che rimanga impresso nella testa delle persone non è facile».

Carmen Salis, scrittrice e poetessa capoterrese, spiega come la cultura di un paese si possa tramandare anche in altro modo: «Ci sono figure come Oreste Pili ed Emanuele Atzori che andrebbero ricordate e fatte conoscere nelle scuole, attraverso i suoi scrittori e i suoi cantori, Capoterra potrebbe riscoprire la propria cultura».

